Por ahora a la práctica sabalera la dirige Minella

Mientras Colón resuelve el tema DT, Lago le pide perdón a la gente

La opinión de la mesa chica de la CD de Colón está dividida: algunos lo quieren sostener a Minella y el resto buscar a otro DT. El único que podría volver el sábado es Luis Miguel Rodríguez, para jugar a las 17.05 frente a Chacarita.