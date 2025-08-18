Por ahora a la práctica sabalera la dirige Minella
Mientras Colón resuelve el tema DT, Lago le pide perdón a la gente
La opinión de la mesa chica de la CD de Colón está dividida: algunos lo quieren sostener a Minella y el resto buscar a otro DT. El único que podría volver el sábado es Luis Miguel Rodríguez, para jugar a las 17.05 frente a Chacarita.
Mientras Colón volvió a los entrenamientos este lunes con la gran incertidumbre acerca de quién será finalmente el entrenador sabalero este sábado, a las 17.05 cuando reciba a Chacarita Juniors en el Cementerio de los Elefantes (en principio televisado por TyC Sports desde Santa Fe a todo el país), en las últimas horas se pudo escuchar una voz autorizada del plantel profesional. "Sólo me queda pedir perdón. Siento una vergüenza enorme por cómo estamos, porque hay mucha gente detrás que deja la vida por el club", expresó el "Chino" Ignacio Lago, uno de los jugadores más queridos por los hinchas y socios de Colón, pero que no logra recuperar su verdadero nivel. Antes y después del entreno, se sucedieron reuniones mesa chica CD con Martín Minella, con opiniones divididas y una sensación de incertidumbre total.
La reunión más importante, entre Martín Minella y los referentes de la CD de Colón, estaba programada para después del ensayo de este lunes que encabezó el mismo staff técnico que viene trabajando. Antes de la práctica, el plantel y el entrenador volvieron a hablar por casi media hora: de la charla, a correr por la cancha principal del predio. De cara al sábado, sea con el DT que sea, podría volver el "Pulga" Luis Miguel Rodríguez y la baja confirmada es la de Zahir Yunis, el "5" que llegó a cinco amarillas contra San Telmo.
Ignacio Lago. Crédito: David Lokman
En cuanto a la reacción de Ignacio Lago y en diálogo con "El Ascenso x3", el delantero reconoció que cada jugador debe asumir su parte de responsabilidad: "Hoy más que nunca hay que mirarse al espejo. Todos sabemos que podemos dar un poco más, no alcanza con lo que venimos mostrando. La única manera de salir de esto es desde la autocrítica y entendiendo que somos nosotros los que tenemos que dar la cara dentro de la cancha".
"Lo anímico nos está jugando en contra. No es fácil sostenerse después de tantos golpes, pero futbolísticamente este equipo puede dar más, yo mismo sé que estoy en deuda y que puedo rendir mejor", agregó. En cuanto al 0-1 en la Isla Maciel, Lago dijo que "hasta ese momento estábamos haciendo el partido que habíamos preparado, queríamos llevarlo largo, esperar nuestras chances. Pero con la pelota parada cambió todo, empezamos a modificar nombres y esquemas, y se nos hizo cuesta arriba".
Finalmente, el "Chino" le habló con el corazón a los hinchas y socios de Colón: "Sólo me queda pedir perdón. Siento una vergüenza enorme por cómo estamos, porque hay mucha gente detrás que deja la vida por el club. Desde los médicos y kinesiólogos que también son hinchas, hasta nuestras familias que sufren con nosotros. La realidad es que hoy no estamos a la altura y eso duele".
