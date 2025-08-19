En terapia y con respirador

¿Viene Medrán, sigue Minella?, en Colón no saben qué se debe hacer

Con el rafaelino, ex DT de Gimnasia de Mendoza, hubo reuniones este lunes. También se sucedieron entre los dirigentes. La cuestión es que en pocos meses habrá elecciones y no se le puede prometer nada al DT que venga. Si es que lo cambian a Minella.