¿Viene Medrán, sigue Minella?, en Colón no saben qué se debe hacer
Con el rafaelino, ex DT de Gimnasia de Mendoza, hubo reuniones este lunes. También se sucedieron entre los dirigentes. La cuestión es que en pocos meses habrá elecciones y no se le puede prometer nada al DT que venga. Si es que lo cambian a Minella.
Ezequiel Medrán, el rafaelino que fue entrenador de Gimnasia de Mendoza.
No tiene paz Colón. Y habrá que ver si tiene nuevo entrenador o si hay una chance más para Martín Minella luego de esta cuarta derrota consecutiva (2 victorias y 5 partidos perdidos durante su permanencia al frente del plantel en 7 partidos) que ha puesto en jaque su continuidad al frente de este equipo que no consigue remontar vuelo y continúa derrapando y estrellándose cada fin de semana.
Minella fue el tercer entrenador en un año en el que se arrancó con director deportivo y secretario técnico que armaron el plantel (ni Moreno y Fabianesi ni Maceratesi están), con un entrenador que empezó bien (en los resultados) pero que cuando empezó a trastabillar fue caída tras caída (el Pata Pereyra), siguió con otro que venía precedido de muy buenos antecedentes, que pudo aprovechar la reapertura del mercado de pases pero que tampoco le encontró la vuelta al equipo (Yllana) y debió aparecer Martín Minella como bombero para apagar el incendio y ahora acumula cuatro derrotas consecutivas, habiendo probado todo lo que tuvo a su alcance (jugadores y sistema).
En medio de este caos deportivo que parece no tener fondo ni fin, las más de 40 lesiones que se debieron soportar a lo largo del año, muchas de ellas –en los últimos tiempos- de índole muscular, que no solo advierte defectos estructurales en la preparación, sino también la presión que para muchos jugadores se torna inaguantable y perjudicial. A lo que se debe agregar también la llegada al plantel de varios juveniles que no formaban parte de los planes iniciales, que también han sentido la implacable presión del mal momento (ejemplo claro, las dos lesiones de Lautaro Gaitán con tan pocos partidos en el plantel).
Martín Minella, entrenador de Colón.
Ahora quedan siete partidos y un proceso electoral que se avecina, con una comisión directiva muy cuestionada por este fracaso deportivo (que tapa las cosas buenas que se hicieron en lo institucional, como por ejemplo no haber generado nuevos juicios y haber solucionado 18 de los 55 que dejó la era Vignatti).
En la práctica del lunes, la charla fue interna de Minella (que públicamente prefirió no hablar en la Isla Maciel luego de la derrota) con los jugadores. También hubo contactos del técnico con los dirigentes y de los dirigentes entre sí. “¿Qué hacemos?”, fue la pregunta que se reiteró en cada encuentro dirigencial. Por la tarde, Godano, Williner, Martín y Temporelli analizaron el cuadro de situación. Y hubo tres charlas con Ezequiel Medrán, el rafaelino que fue entrenador de Gimnasia de Mendoza, estuvo a punto de ascenderlo y estaba realizando una buena campaña cuando fue despedido en esta temporada.
“La opinión está dividida”, fue la respuesta que recibió El Litoral, a cada momento y cada vez que se preguntaba por el futuro de Minella. La situación es compleja, porque el bajón no tiene fin, el equipo se acostumbró a perder, quedan siete partidos y un proceso eleccionario que se avecina a fin de año y que no deja de ser otro tema fundamental para este duro momento institucional y deportivo.
Además de las charlas con Medrán, hubo ofrecimientos variados, como por ejemplo el del Polaco Adrián Bastía. La lista es larga, pero hay un aspecto clave y es que el técnico que venga es para tratar de sacar a flote la situación en estos siete partidos. La pregunta es: ¿y después?, ¿quién le puede asegurar a cualquier entrenador que pretenda desarrollar un trabajo medianamente serio y a largo plazo (es decir, que vaya más allá de estos siete partidos), que lo podrá hacer si en breve hay elecciones?
Quien venga a hacerse cargo de Colón –si se resuelve la salida de Minella- sabe que podrá dirigir contra Chacarita, Defensores de Belgrano, Estudiantes de Río Cuarto, Talleres de Remedios de Escalada, Deportivo Morón, Estudiantes de Buenos Aires y Defensores Unidos de Zárate. Y punto. Nadie le puede asegurar nada más, salvo que se produzca algo que parece muy poco probable en este momento: que exista un consenso entre todas las agrupaciones políticas que pretenden ser gobierno del club a partir de noviembre o diciembre, cuando se realicen las elecciones.
Medrán es un nombre que tenía agendado Nelson Agoglia en el caso de que la agrupación que preside Ricardo Luciani llegue a la conducción del club. En Mendoza dirigió 14 meses y ganó 25 de los 52 partidos que dirigió, perdiendo la final con San Martín de San Juan por el ascenso a Primera en la temporada pasada. En este torneo, lo tenía peleando arriba hasta que se produjo la inesperada decisión de cesantearlo. Como arquero, fue múltiple campeón con Boca y una larga carrera. Experiencia y conocimiento en la categoría no le faltan. Es de la zona y sabe lo que significa dirigir a un club como Colón. El tema es que se logre algún tipo de acuerdo teniendo en cuenta la complejidad de la situación.
Este lunes por la noche volvieron a juntarse los dirigentes, insisto que en medio de un panorama de indefinición por las diversas opiniones. En este contexto, no puede escaparse Minella. Hay que ver si tiene las energías y las ideas necesarias para capear el temporal e intentar revertir la situación el sábado ante Chacarita, un durísimo rival en el Centenario, que llegará tercero en la tabla, a siete puntos de la punta y con 18 puntos de diferencia con Colón. Intentó de todo y con todos Minella. Sabedor de las dificultades defensivas del equipo, ideó un esquema con línea de cinco para tratar de darle solidez y le convirtieron otra vez un gol de cabeza. Tiene en sus manos un equipo caído, que hace cuatro partidos que no marca goles y que, mucho menos, muestra un poder de reacción ante la adversidad, algo que solamente se le vio en el partido ante los mendocinos de Gimnasia en el Brigadier López, pero que no le alcanzó para evitar la derrota.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.