Luego de “Chaca”, Colón ya tiene día y hora para los siguientes partidos

Colón tiene todos los sentidos puestos en el partido del sábado a las 17 con Chacarita, pero ya conoce el calendario para los dos encuentros siguientes que deberá afrontar en este sprint final del torneo de Primera Nacional que lo tiene “cuasi eliminado” de toda chance por conseguir la clasificación y aún con la necesidad de sumar algunos puntos para no sufrir en las fechas finales del torneo.
Después de recibir al “Funebrero”, Colón deberá visitar a Defensores de Belgrano el Bajo Belgrano, allí muy cerquita de avenida del Libertador y enfrente del viejo edificio de la ESMA. Ese partido se programó para el lunes 1 de setiembre a las 19.10, televisado por TyC para todo el país.
El sábado jugará ante el Funebrero en el Centenario a las 17. Fotos: Juan Manuel Foglia.
Luego de ese partido, vendrá a Santa Fe el equipo de Iván Delfino –Estudiantes de Río Cuarto- que lo visitará el domingo 7 de setiembre a las 17 en el Brigadier López.
Tras ese partido, Colón tendrá que visitar a Estudiantes de Buenos Aires y Talleres, en tanto que recibirá la visita de Deportivo Morón y Defensores Unidos de Zárate, en los últimos partidos de la fase clasificatoria de este olvidable torneo de ascenso, que consumará –salvo una extraordinaria mejoría- la peor en esta categoría en toda la historia.
