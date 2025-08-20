El desafío en Colón

Ezequiel Medrán: “Me gusta que el equipo trabaje de atrás hacia adelante”

Se hace cargo de Colón luego de haber ascendido a Central Norte del Federal B al A, de haber dirigido a Atlético de Rafaela dos años y de haber tenido una muy buena campaña en Gimnasia de Mendoza, aunque debió irse en una situación poco clara pues los resultados lo acompañaban.