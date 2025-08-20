Ezequiel Medrán: “Me gusta que el equipo trabaje de atrás hacia adelante”
Se hace cargo de Colón luego de haber ascendido a Central Norte del Federal B al A, de haber dirigido a Atlético de Rafaela dos años y de haber tenido una muy buena campaña en Gimnasia de Mendoza, aunque debió irse en una situación poco clara pues los resultados lo acompañaban.
Es el cuarto entrenador en el año, a siete partidos del final de la fase clasificatoria, casi sin chances ya y con un proceso electoral de por medio. Ezequiel Medrán, este rafaelino de 44 años que llegó a Santa Fe para tomar este “fierro caliente” que es Colón, sabe que tiene ante sí la responsabilidad de sacar adelante un equipo que viene de tropezón en tropezón y que ya tiene el rótulo de “fracaso” pegado en la frente, como para hacer más digno el final y ganarse la confianza de todo el arco político de Colón, pensando en las elecciones que vendrán en los últimos meses del año.
La opinión en la dirigencia estuvo dividida. No por Medrán, sino por la necesidad o no de traer un entrenador. “Algo tenemos que hacer”, se le escuchó decir a más de un directivo. Minella tenía la pesada carga de las cuatro derrotas consecutivas y una muestra de vida que fue fugaz (cuando le ganó a Almirante Brown y a Central Norte en Salta) porque enseguida se desvaneció con la seguidilla de caídas.
Martín Minella, ex DT de Colón. Crédito: Luis Cetraro
Y fueron por Medrán, que tiene tres antecedentes como entrenador. El primero, cuando lo llevó a Central Norte del Federal B al A. Luego se fue a su casa, a Rafaela, para dirigir a Atlético. “Estuve dos años trabajando en Rafaela. Cuando llegamos, el objetivo era mantener la categoría y lo logramos; en el segundo año terminamos quintos, clasificamos y quedamos eliminados con Estudiantes de Río Cuarto porque ellos estuvieron mejor ubicados en la tabla. Tal vez fue un desgaste y por eso me tuve que ir. En Gimnasia de Mendoza, ví que había un plantel interesante, me encontré con una gran predisposición de todos”, comentaba Medrán cuando, dirigiendo al Lobo mendocino, llegaba a Santa Fe para enfrentar a Colón y charlaba en Sol Play 91.5. Fue un muy buen año, porque estuvo a un paso del ascenso y cayó en la final con San Martín de San Juan. Igual, se quedó en Gimnasia, arrancó bien en este torneo y de manera imprevista se tomó la decisión de discontinuar su proceso, aún teniendo en cuenta que los resultados lo avalaban y estaba peleando arriba en la zona B.
“He ido evolucionando. Son un técnico que intenta manejar los momentos, me gustan los equipos que trabajen de atrás para adelante, que tengan un orden. Luego, está la capacidad y la impronta del jugador. Es bueno tener el arco en cero y es lo primero que, por ejemplo, trabajé en Gimnasia cuando llegué. Busco ese equilibrio entre lo defensivo y lo ofensivo. Quiero mantener mi arco en cero. A veces, los partidos se terminan definiendo por detalles. En Gimnasia ha jugado 4-4-2, 4-1-4-1”, señaló el ahora entrenador de Colón.
Ezequiel Medrán, flamante DT de Colón.
Debutará el sábado, tendrá que esperar lo de siempre (recuperación de los lesionados) y en poco tiempo armar el equipo con lo mejor que encuentre, tanto en lo físico como en lo futbolístico para intentar cortar esta racha de derrotas y empezar a mirar el futuro con un poco más de optimismo, pese a que descontar 15 puntos con 21 en juego es algo imposible en la práctica. Y esa es la diferencia entre Estudiantes de Caseros, el último clasificado, y Colón.
Medrán tendrá cuatro partidos de local y tres de visitante para tratar de convencer a todos si es que su objetivo no sea el del paso efímero por la institución. Sumar puntos, lograr que el equipo funcione y que el proceso electoral le dé la chance de continuar. Por lo pronto, la cláusula de salida en diciembre es algo que se cae de maduro. Dependerá de Medrán, del plantel, de los resultados y de los que lleguen para gobernar Colón a fin de año.
