Medrán apuesta a los de más experiencia y Marcos Díaz sigue separado del plantel

Ezequiel Medrán armó el equipo a dos días del partido con Chacarita y puso a la gente de mayor experiencia, dejando de lado a los más jóvenes que venían jugando, algunos de ellos con cierta continuidad y hasta ganándose, por rendimiento, un lugar en el equipo.
Cabe acotar algo. Y en esto nada tiene que ver el nuevo entrenador. Si bien Marcos Díaz se presentó para entrenar con el plantel el miércoles, cuando se produjo la presentación de Medrán, la decisión de la dirigencia sabalera sigue en pie: Marcos Díaz entrena a contra turno y está separado del plantel.
Volviendo al equipo, Medrán armó un 4-4-2 bien definido y, como se dice más arriba, todos los jugadores empleados son los de experiencia. Algunos de ellos quedaron afuera – caso Bernardi y Gigliotti – en tanto que Lago (sufrió la fractura en uno de los dedos de la mano) y el Pulga Rodríguez están recuperados y no tendrán problemas en ser tenidos en cuenta para jugar el sábado ante el Funebrero, desde las 17.05 en el barrio Centenario.
Facundo Castro volverá a ser titular. Crédito: Juan Foglia
Yendo a la formación en sí, los 11 de Medrán fueron Tomás Giménez; Bettini, Ortiz, Soto y Castet; Jourdan, Talpone, Garrido y Lago; Castro y el Pulga Rodríguez.
En esta alineación, también se produce el retorno de Garrido entre los once elegidos para arrancar el partido, si es que Medrán quedó conforme y la confirma. Hacía bastante que no jugaba y vuelve a hacerlo en la posición de volante central en la que ya Yllana lo había utilizado.
Se desprenden, en consecuencia, dos cuestiones con este equipo que paró Medrán:
1) Que apuesta a los jugadores de experiencia como argumento para sacar a flote la situación, quizás relegando las condiciones futbolísticas de algunos jugadores que podrían aportarle pero que no tienen, en la consideración del técnico, la solvencia suficiente para rescatar al equipo de este pésimo momento futbolístico.
2) Que arma un equipo sin misterios en cuanto a lo táctico, tratando de emplear lo más práctico que tiene a mano y colocando a los jugadores en sus puestos, sin “inventar” nada.
Medrán apuesta a los de más experiencia. Foto: @ColonOficial
Por el lado de Chacarita, pese a que está haciendo una más que aceptable campaña y se encuentra tercero a siete puntos de Gimnasia de Mendoza, que lidera el grupo B, la continuidad de Juan Manuel Azconzábal se puso en el tapete. Esta semana hubo una reunión con los dirigentes y fue ratificado en el cargo luego del empate ante Temperley. Se ve que las presiones existen en todas partes, aunque se debe admitir que Chacarita es uno de los grandes que tiene esta categoría y no debería sorprender que haya cuestionamientos.
Por último, un dato de color: Bruno Amiconi es el mismo árbitro que dirigió el partido de la primera rueda en cancha de Chacarita, que terminó con la victoria de los funebreros por 3 a 2. Ese encuentro fue el último de Pereyra al frente del plantel. A las pocas horas llegó Yllana para hacerse cargo y debutar, la semana siguiente, ante Defensores de Belgrano, en un partido que Colón perdió por la mínima diferencia en Santa Fe.
