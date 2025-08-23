#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Fútbol

Así quedó la tabla de posiciones de la Primera Nacional tras el empate de Colón

El Sabalero igualó ante Chacarita este sábado por la tarde como local.

El Sabalero y un duro cruce con el Funebrero. Crédito: Carolina Niklison
 22:41
Por: 

Colón igualó este sábado por la tarde ante Chacarita por 1 a 1 en el marco de la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional de fútbol de AFA.

Mirá tambiénA Colón se lo empataron con un golazo de Premier League

El duelo se disputó desde las 17:10 horas en el estadio Brigadier Estanislao López de la ciudad de Santa Fe.

El Sabalero y un duro cruce con el Funebrero. Crédito: Carolina NiklisonEl Sabalero y un duro cruce con el Funebrero. Crédito: Carolina Niklison

Los goles del encuentro los convirtieron Ignacio Lago para los locales y Víctor Figueroa para los visitantes.

Con este resultado, el equipo dirigido por Martín Minella quedó en la 15° posición de la zona B con 28 puntos, a 10 unidades de la zona de descenso y a 15 de la clasificación al torneo Reducido.

Colón acumula 8 victorias, 4 empates y 16 derrotas con 21 goles a favor y 34 en contra.

Mirá tambiénColón y Chacarita igualaron 1 a 1 en el Brigadier

Por el lado de los visitantes, este encuentro los deja 3° en la zona B con 46 puntos, a 6 unidades de la primera posición del grupo.

Tabla de posiciones

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Colón
Primera Nacional
Videos

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro