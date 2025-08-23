Así quedó la tabla de posiciones de la Primera Nacional tras el empate de Colón

Colón igualó este sábado por la tarde ante Chacarita por 1 a 1 en el marco de la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional de fútbol de AFA.
Colón igualó este sábado por la tarde ante Chacarita por 1 a 1 en el marco de la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional de fútbol de AFA.
El duelo se disputó desde las 17:10 horas en el estadio Brigadier Estanislao López de la ciudad de Santa Fe.
Los goles del encuentro los convirtieron Ignacio Lago para los locales y Víctor Figueroa para los visitantes.
Con este resultado, el equipo dirigido por Martín Minella quedó en la 15° posición de la zona B con 28 puntos, a 10 unidades de la zona de descenso y a 15 de la clasificación al torneo Reducido.
Colón acumula 8 victorias, 4 empates y 16 derrotas con 21 goles a favor y 34 en contra.
Por el lado de los visitantes, este encuentro los deja 3° en la zona B con 46 puntos, a 6 unidades de la primera posición del grupo.
