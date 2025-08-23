Siempre le pasa algo al Sabalero

A Colón se lo empataron con un golazo de Premier League

Ganaba bien con gol de Lago y jugaba mejor en el debut de Ezequiel Medrán en el Cementerio de los Elefantes. Hasta que apareció la ley del ex: Víctor Figueroa clavó una rosca europea en la “B”. Chaca terminó con nueve y el Sabalero lleva cinco sin ganar.