Ganó Sanjustino y es el campeón del Apertura

La ciudad de San Justo se vistió de verde. Con dos verdaderos golazos de Nehemías González, Sanjustino derrotó 2 a 1 a Colón de San Justo en la finalísima del Torneo Apertura de la Liga Santafesina de Fútbol.
De esta manera, los dirigidos por Marcelo Molina se convirtieron en el mejor equipo del Apertura 2025, luego de la reñida disputa del certamen, que terminó el último sábado con los dos elencos del Portón del Norte con la misma cantidad de puntos, por lo que se debió jugar el choque para determinar cuál de los dos clubes se quedaría con el campeonato.
Finalmente fue el "Matador" el conjunto que se consagró campeón del Apertura, gracias a los dos goles marcados por el jugador más destacado de la final, el ex Colón de Santa Fe, Nehemías González. El tanto del elenco rojiblanco fue de Palacios, mediante un impecable tiro libre.
Tras el partido la fiesta fue total en la cancha de Sanjustino e inmediatamente se trasladó a las calles de la ciudad, las que se llenaron de pasión y emoción tras el gran logro obtenido por Sanjustino. Hay que destacar la organización de la Liga Santafesina, que fue sencillamente impecable.
