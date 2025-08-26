Liga Santafesina de Fútbol

La final ya se vive: conferencia de prensa en San Justo con todos los detalles

Este martes, en la previa de la gran definición entre Sanjustino y Colón de San Justo, se llevó a cabo una conferencia de prensa que reunió a dirigentes, autoridades y representantes de la Liga Santafesina. La cita dejó definiciones importantes y el marco institucional de lo que promete ser un partido histórico para la ciudad y la región.