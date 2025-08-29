16 barras de Colón no podrán ingresar a canchas de fútbol

El gobierno nacional restringió el ingreso a los estadios de fútbol de un total de 16 personas identificadas como miembros de la barra oficial de Colón, Los De Siempre.
Se trata de individuos identificados en la hinchada oficial Los de Siempre que generaron disturbios ante Agropecuario. Se suman a los tres restringidos a principios de julio.
El motivo de la sanción se debe a los incidentes registrados durante el ingreso al estadio Brigadier Estanislao López el pasado 10 de agosto en el partido que el Sabalero perdió sobre la hora ante Agropecuario de Carlos Casares con gol de Alejandro Gagliardi sobre la hora.
La Resolución 1029/2025 publicada en el Boletín Oficial indica que “miembros del grupo de hinchas caracterizados como “Los de Siempre” pretendían ingresar sin la correspondiente entrada al encuentro referido, provocando disturbios en el portón Nº 1 de acceso a la tribuna popular norte, por lo que fueron aprehendidos y trasladados a la dependencia policial”.
El texto explica “que la tribuna popular norte alta y baja del Estadio Brigadier General Estanislao López se encontraba clausurada por DOS (2) fechas debido a los incidentes registrados de público y notorio conocimiento, que motivaron la suspensión del encuentro futbolístico que protagonizaron los equipos de la entidad local y su similar del CLUB ATLETICO MITRE, el pasado 30 de junio, siendo reabierta para el partido del 10 de agosto de este año, con un operativo de seguridad ampliado destinado a identificar a los responsables de aquellos actos”.
“Que ante estas circunstancias y teniendo en cuenta que el espíritu de la normativa de aplicación vigente es preservar el orden y la seguridad en los espectáculos futbolísticos, focalizándose en la prevención de hechos de violencia durante el desarrollo de un encuentro deportivo, es necesario neutralizar e impedir la presencia en el evento de personas que pudieran alterar, en cualquier forma la reunión deportiva, resulte pertinente registrar en el Programa TRIBUNA SEGURA a los causantes y disponer las medidas previstas”, argumenta la resolución.
El documento en cuestión, publicado con fecha de este viernes 29 de agosto de 2025, cuenta con la firma de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
Los nombres identificados son Lautaro Nicolás Herrera, Emiliano Ruiz, Joaquín Pasculli, Bruno Pasculli, Santino Javier Droz, Brian Exequiel Takemura, Sergio Matías Muñoz, David Hugo Sutter, Facundo Ezequiel Roca, Brian Nicolás Rios, Alexis Matías Muñoz, Ángel Oscar Castillo, Tobías Agustín Anchaval, José Enrique Primerano, Matías Francisco Falbo y Luis Rafael Piccinini.
La estimación del plazo de la sanción para estas personas, según la evaluación de la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos sobre la figura de “Restricción de Concurrencia Administrativa”, es de dos años.
La sanción de este viernes se suma a la que recibieron Sergio Suárez, Laureano Cardozo y Héctor “El perrito” Trocello en la Resolución 785/2025 por el caso de la venta de entradas para el recital de La Renga en la ciudad de Santa Fe.
