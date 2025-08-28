Colón: ¿arranca "Pulga" de titular o siguen los dos puntas "corredores"?
Si bien puede volver Zahir Yunis, el flamante entrenador sabalero quedó conforme con Talpone-Garrido de doble cinco. ¿Cuál es la idea de Medrán con PR10 para el lunes?.
¿El dueño de la pelota?. Luis Miguel Rodríguez, el último gran ídolo del pueblo sabalero, pisando el Cementerio de los Elefantes y con la pelota siendo parte de su cuerpo. ¿Será titular el de Simoca este lunes en el Bajo?. Foto: Manuel Fabatía.
"Analizaremos situaciones puntuales, hay cosas para seguir mejorando pero hay muchas que se hicieron muy bien. Hablé con el Pulga en la semana, todavía no pudo tener una semana con normalidad, se vienen partidos importantes y quiere tenerlo bien", fue una de las frases de Ezequiel Medrán después del buen debut (cortó las cuatro derrotas al hilo) en Colón frente a Chacarita. Ese día, finalmente, los tres de ataque del Sabalero fueron Ignacio Lago, Facundo Castro y José Barreto. En el caso de Luis Miguel Rodríguez, al igual que el "Puma" Gigliott, arrancaron como suplentes. El de Simoca entró por Lago en la parte complementaria.
De cara al segundo partido de Medrán en Colón, este lunes a las 19.05 frente a Defensores del Belgrano en el Bajo, una de las dudas que aparece está vinculada al nacido en Simoca. ¿Arrancará con la "10" en la espalda, la cinta de capitán y adentro de los once?; o bien se repetirá la misma estrategia del debut: poner dos delanteros "corredores" (que sean los primeros defensores del equipo tapando la salida del rival), desgasten y después sí tirar al campo al capitán campeón en la noche de San Juan.
Por otro lado, como se sabe, cumplió la sanción del Tribunal de Penas de la AFA el juvenil Zahir Yunis, por lo que estaría en condiciones de ser tenido en cuenta. Más allá de esta muy buena alternativa futbolística por el juvenil sabalero, la idea de Medrán pasaría por darle continuidad al doble cinco del debut: Nicolás Talpone y Oscar Garrido. "El DT buscará ajustar algunas cosas en defensa y está viendo lo de los dos puntas; pero la realidad que quedó muy conforme con dos cuestiones: el nivel que recuperó Lago y el funcionamiento de Talpone-Garrido".
Antes de resolver el once titular para el lunes, le quedan un par de ensayos a Ezequiel Medrán, para poder sacar, poner, probar. El otro tema a tener en cuenta en Colón, considerando las cinco tarjetas amarillas del "Puma" Gigliotti, es qué delantero puede ir como relevo al banco de suplentes. ¿Le podrá dar una chance a Matías Córdoba, el hijo del "Chiqui" y punta del semillero?.
Después de visitar al "Dragón" (ya no pelea por nada tampoco Defensores de Belgrano), Colón recibirá a Estudiantes de Río Cuarto y visitará a Talleres de Remedios de Escalada. Por la jornada 30 de la Primera Nacional, el "Negro" recibirá a Estudiantes de Río Cuarto, que tiene como entrenador al "Grandote" Iván Raúl Delfino. Este encuentro se disputará el domingo 7 de septiembre, a las 16.45, en el Cementerio de los Elefantes.
En la fecha siguiente, por la jornada número 31 de la temporada, Colón visitará a Talleres de Remedios de Escalada en el sur de la provincia de Buenos Aires, un rival directo en la pelea por la permanencia, el sábado 13 de septiembre, a las 15.30.
La reserva sabalera: 3-2 y "regalo" para Minella
Con la vuelta de Martín Minella, quien luego de su experiencia con el plantel profesional decidió seguir al frente de la reserva sabalera, Colón dio un batacazo y un partido vibrante le ganó 3-2 a Huracán en condición de visitante. Con este triunfazo contra el "Globo" de Parque Patricios, Colón llega a 9 puntos (dos victorias, tres empates y dos derrotas) y se mantiene expectante para poder ingresar entre los ocho primeros de la zona, que avanzarán a los playoffs.
Minella decidió seguir al frente de la reserva sabalera.
Nagel abrió el marcador para el Sabalero a los 21 minutos de juego. Sin embargo, Pérez y Rucci revirtieron el marcador para el Globo en esa misma primera parte para irse al descanso en ventaja. Pero Colón reaccionó en el complemento rápidamente: al minuto, llegando al empate con gol de Genolet y, luego, a quince del cierre Buosi marcó el 3-2 que sería definitivo. Así formaron los dos equipos:
Huracán: Nazareno Durán; Ignacio Campo, Santino Bima, Máximo Palazzo y Santiago Rodríguez; Leonardo Pérez, Santino Raynelli, Facundo Kalinger y Thiel Peralta; Thiago Rucci y Ernesto Lugo. DT: Mauro Milano.
Colón: Gian Piaggio; Jonás Ravanno, Junior Flores, Nazareno Luque, Gabriel Lovato, Ramiro Soperez, Mateo Lizondo, Máximo Johnston, Lucas Genolet, Ignacio Sinturión y Nicolás Nagel. DT: Martín Minella.
