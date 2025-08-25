Por primera vez no jugará el torneo criollo

Colón está a 16 del Reducido y se queda sin Copa Argentina

Quedan seis fechas y 18 puntos en juego hasta el final de la temporada. Además de no pelear por el ascenso, el club no podrá participar el año que viene en la copa doméstica de la AFA. Un alivio: se distanció a 11 del descenso.