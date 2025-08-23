Jugó bien y marcó un lindo gol

La “vuelta” de Lago, lo mejor del nuevo Colón con Medrán

El “Chino” lo gritó con todo, en modo desahogo después de tanta sequía con la camiseta de Colón. Su salida, para que entre el “Pulga”, coincidió con el bajón del equipo y el empate de Chaca.