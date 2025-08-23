La “vuelta” de Lago, lo mejor del nuevo Colón con Medrán

Con apenas un par de entrenamientos, Ezequiel Medrán puso en campo su primer once titular en Colón con los llamados “jugadores grandes” para este primer partido frente a Chacarita en el Cementerio de los Elefantes. Incluso, le devolvió rodaje a un Oscar Garrido que estaba completamente desaparecido.
Las dos “sorpresas” fueron, a priori, el ingreso de Barreto de entrada, el “Pulga” sentado en el banco y la sorpresiva cinta de capitán para Talpone. A la hora de buscar rendimientos individuales, el mejor jugador de la Era Medrán fue el “Chino” Ignacio Lago, que volvió a ganar en el mano a mano, marcó un bonito gol, generó asistencias (una de pecho), intentó de media distancia y se fue ovacionado como en los mejores tiempos.
Sin dudas, Lago había llegado con lo justo a este partido, como consecuencia de un problema en uno de los dedos de su mano. Ese combo, entre el desgaste y oxigenar con el ingreso del “Pulga”, motivaron el cambio. A partir de ese momento, Colón bajó y Chacarita mejoró.
El festejo de Lago por el 1 a 0. Crédito: Carolina Niklison
Los cambios le aportaron soluciones al “Vasco”, mientras que los de Medrán no cambiaron la ecuación: apenas alguna pelota quieta de PR18, la lentitud habitual de Gigliotti y corridas de Taborda que no lastimaron.
En el rendimiento individual, el otro que jugó un partido interesante fue Facundo Castro, corriendo todas, jugando bien de espaldas y tocando de primera. El tema es que no tiene gol: le quedaron dos y no las aprovechó (una a las manos de Avellaneda y otra de volea arriba).
El tercero que se subió al podio fue Nicolás Talpone, con cosas de ese “motorcito” que trajo Iván Delfino en la temporada pasada. No sólo administró bien sino que además le pegó con criterio dos o tres veces de media distancia.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.