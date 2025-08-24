Los ecos de un fracaso rotundo en el fútbol

Colón, a seis fechas del final, casi afuera de todo: ¿llaman a elecciones?

Hace tiempo que quedó lejos de la pelea por el ascenso directo y con el empate ante Chacarita está casi al límite de algo que era una utopía: entrar al Reducido. “No vamos a entregar el club un 28 de diciembre”, dice el oficialismo. La oposición, peleada y dividida, por ahora no presiona.