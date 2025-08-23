Ezequiel Medrán después del debut

La palabra del nuevo DT de Colón: “Me sentí a gusto con el equipo”

Dijo que el cambio de Ignacio Lago, que era la gran figura de Colón y de la cancha, fue por un golpe. Explicó porqué no arrancó de titular el “Pulga” Luis Miguel Rodríguez. Ahora, vuelve a jugar el lunes 1 en el Bajo ante el “Dragón”.