La palabra del nuevo DT de Colón: “Me sentí a gusto con el equipo”
Dijo que el cambio de Ignacio Lago, que era la gran figura de Colón y de la cancha, fue por un golpe. Explicó porqué no arrancó de titular el “Pulga” Luis Miguel Rodríguez. Ahora, vuelve a jugar el lunes 1 en el Bajo ante el “Dragón”.
Medrán, flamante DT de Colón. Crédito: Carolina Niklison
"En líneas generales hicimos un buen partido. Hoy hubo algunas situaciones que las remarcó el estadio, tal vez en otro momento eso se perdona o pasa, pero hoy no. Uno por dentro quiere entender que esta es la manera de sacar adelante el momento que estamos transitando. Lago tuvo un golpe que no le permitió seguir: hizo un gran partido, rescato siempre lo colectivo, pero individualmente tuvo un gran partido", expresó Ezequiel Medrán, DT de Colón, después del 1-1 ante Chacarita en el Cementerio de los Elefantes.
"Hoy nuestra realidad marca que el primer objetivo es asegurar la categoría y terminar de la mejor manera el torneo. Me sentí a gusto con el equipo, lo sentí competitivo”, agregó el ex DT del “Lobo” mendocino y Rafaela.
"Debemos sostener los comportamientos en el tiempo, me gustan los equipos ordenados. Debemos preparar al equipo desde lo físico, que presione alto. Voy a encaminar el equipo con esa condición; lo importante es que esto sea una base de cómo debe competir el equipo. Ahora debemos mejorarlo", dijo Medrán.
De cara a lo que viene (vuelve a jugar el lunes 1 de septiembre a las 19 contra Defensores de Belgrano en el Bajo), el nuevo DT de Colón explicó que "analizaremos situaciones puntuales, hay cosas para seguir mejorando, pero hay muchas que se hicieron muy bien. Hablé con el Pulga en la semana, todavía no pudo tener una semana con normalidad, se vienen partidos importantes y quiero tenerlo bien".
