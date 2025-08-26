No todo es malo como el fútbol en Colón

El "otro lado" de la gestión Godano

Hace unos días, los dirigentes de Colón mostraron una realidad que la mala actuación del equipo no deja ver: las obras en el predio, los juicios levantados, la competencia de la reserva y los juveniles y las mejoras en el estadio. Seguramente, entregarán un club mejor del que lo recibieron, aunque el fútbol haya fallado.