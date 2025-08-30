La fiesta de Copa Santa Fe llega a Reconquista: ¡Atlético y Tiro-Colón!
El duro equipo local nació en 1993 como consecuencia de la fusión de varias instituciones de Reconquista. Vive su mejor momento en el fútbol. El Sabalero, con Martín Minella, lleva la reserva de AFA.
Atlético busca el "Tiro" del año. El plantel completo de Atlético y Tiro de Reconquista posando para la foto en la Copa Santa Fe. El boleto para semifinales en juego y la llegada de Colón generan una tremenda expectativa para este domingo desde las 18. Si hay empate en los 90 minutos reglamentarios, se define por penales. Foto: El Litoral
Atlético y Tiro de Reconquista sueña con un feliz domingo. "Estamos corriendo la tormenta para el lunes", bromea su presidente, Jonatan Martínez. Es que en pocas horas, a las 18 de mañana, Atlético y Tiro alterará la calma dominguera de Reconquista: el posible pase a semifinales de esta inédita Copa Santa Fe 2025 es la primera excusa. La segunda, claramente, pasa por la grandeza de su rival: Colón, con Martín Minella como DT, va con la reserva de AFA. El "picante" lo pone quién espera ya clasificado en esa llave de semifinales: Unión. Si pasa Atlético y Tiro, será histórico; si pasa Colón, será apasionante como sólo ocurrió una vez: habrá clásico santafesino en el Cementerio de los Elefantes por Copa Santa Fe. Volviendo al domingo: esperan una multitud desde las 18 en el Héctor "Ñato" Vacou, el estadio de Atlético y Tiro que está enclavado en el Barrio Moreno de la ciudad de Reconquista: si hay empate en los 90 minutos, penales.
Atlético y Tiro de Reconquista es una entidad bastante "nueva". Su personería jurídica data del año 1993. "El club nace como consecuencia de la fusión de tres entidades: Deportivo Talleres, Deportivo Alumni y Tiro Central de Reconquista. En realidad, serían cuatro, porque antes el mismo Tiro Central se había fusionado con el Tiro Federal", cuentan a El Litoral. Si bien tiene varias disciplinas e importantes, el fútbol es el corazón: compite en mayores, reserva, infanto-juvenil y femenino. El año pasado, fue el estallido de la pelotita en el club: campeones de la Liga local, eliminaron a Unión de Santa Fe en la Copa y perdieron con Atlético Rafaela por penales. Ahora, el nuevo gran objetivo es enterrar el Sabalero y llegar a semifinales contra el Tate.
Además del fútbol, como no podía ser de otra manera por esa fusión del año 1993, el club practica la disciplina "Tiro al blanco", con un polígono propio habilitado para cualquier tipo de competencias. "Es único en el centro-norte no sólo de la provincia de Santa Fe sino uno de los pocos de Argentina", explican a El Litoral. Unos 300 socios pagan la cuota todos los meses. El patín, por ejemplo, aporta 150 deportistas. Se practican artes marciales, hándbol y pesca deportiva. Pero, de paso, Atlético y Tiro abarca a los más grandes: hay vóley y gimnasia para adultos.
Al estadio de fútbol, conocido como Héctor "Ñato" Vacou, enclavado en el Barrio Moreno de la ciudad de Reconquista, le agregaron tribunas tubulares para este esperado partido con Colón. "Dicen que vienen hinchas sabaleros de los pueblos y las ciudades vecinas", comenta su presidente a El Litoral. Esperan, si todo sale bien y "no se viene el mundo abajo con el tiempo", un poco más de 3.000 personas.
Así como el año pasado eliminó a Unión, ahora Atlético y Tiro va por Colón, con el sueño de instalarse en las semifinales de la Copa Santa Fe. El viernes, Atlético y Tiro arrancó con la venta anticipada de entradas en Reconquista para recibir a Colón con prioridad para sus socios con la cuota al día. El valor de la entrada general es de 10.000 pesos; menores y jubilados con carnet 5.000 pesos. Las personas con discapacidad ingresan sin cargo con su carnet correspondiente con un (1) acompañante. La venta de entradas se realiza solamente en el club. El sábado, desde las 14, abrió la venta para todo el público en general y la apertura del estadio, el día domingo, esta prevista para las 16.30, recordando que Atlético y Tiro-Colón comenzará a las 18.
Un piso muy mejorado. El año pasado, en ocasión del partido donde eliminaron al Tate, hubo reclamos por el estado del campo de juego. Ahora, el club mejoró mucho el césped e incluso agrega tribunas tubulares por la llegada de Colón este domingo. Foto: El Litoral
Con la excusa de la pelotita de fútbol y de la mano de la cada vez más ambiciosa Copa Santa Fe 2025, Reconquista perderá un poco la calma dominguera. Atlético y Tiro quiere dar otro batacazo (el año pasado eliminó al Tate) y sacar a Colón de la competencia. Si no hay un ganador durante los 90 minutos, habrá más dramatismo que nunca: penales hasta encontrar el último semifinalista que falta. De este lado de la llave, espera Unión. Del otro lado, el Centenario de "Facu" Bertoglio deberá recibir en San José de la Esquina a 9 de Julio de Rafaela. Así, buscar el campeón 2025 será un tema exclusivo de cuatro clubes.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.