La fiesta de Copa Santa Fe llega a Reconquista: ¡Atlético y Tiro-Colón!

Atlético busca el "Tiro" del año. El plantel completo de Atlético y Tiro de Reconquista posando para la foto en la Copa Santa Fe. El boleto para semifinales en juego y la llegada de Colón generan una tremenda expectativa para este domingo desde las 18. Si hay empate en los 90 minutos reglamentarios, se define por penales. Foto: El Litoral