Atlético y Tiro ya vende entradas para el histórico cruce con Colón
Se espera una multitud este domingo, desde las 18, en el Héctor "Ñato" Vacou, estadio de Atlético y Tiro, enclavado en el Barrio Moreno de la ciudad de Reconquista. Colón, con Martín Minella como DT, lleva lo mejor.
Eliminó al Tate...va por Colón. El festejo merecido de Atlético y Tiro de Reconquista avanzando en la Copa Santa Fe. En la temporada pasada, lo eliminó a Unión y perdió por penales con Rafaela. Ahora, desde las 18 de este domingo, quiere sacar a Colón de la competencia provincial y meterse en semifinales.
"La verdad, estamos viviendo horas intensas, de cara a un domingo que será histórico para Atlético y Tiro de Reconquista", comenta emocionado su presidente Jonatan Martínez a El Litoral. Es que toda la zona está agitada gracias a la pelotita de fútbol en el marco de esta inédita Copa Santa Fe. Este domingo, desde las 18, en el Héctor "Ñato" Vacou, estadio de Atlético y Tiro que está enclavado en el Barrio Moreno de la ciudad de Reconquista, el dueño de casa sueña con eliminar a Colón e instalarse en semifinales de la copa provincial. El año pasado, lo eliminó al Tate.
A la estructura habitual de su reducto, el club agregó tribunas tubulares para esta verdadera fiesta futbolera. "No sería descabellado pensar en más de 3.000 personas, porque además de nuestros hinchas, socios y público de Reconquista, Colón es un grande que tiene gente en todos lados", admiten desde la organización del club local. Como se sabe, el ganador de Atlético y Tiro-Colón enfrentará a Unión. En la otra llave, Centenario de San José de la Esquina recibirá a 9 de Julio de Rafaela.
Atlético y Tiro vs San Antonio de Obligado. Foto: Gentileza
Hoy viernes, desde las 20.30, Atlético y Tiro arrancará con la venta anticipada de entradas en Reconquista para recibir a Colón y le dará prioridad a sus socios con la cuota al día. El valor de la entrada general es de 10.000 pesos; menores y jubilados con carnet 5.000 pesos. Las personas con discapacidad ingresan sin cargo con su carnet correspondiente con un (1) acompañante. La venta de entradas se realiza solamente en el club. Este sábado, desde las 14, se abre la venta a para todo el público en general y la apertura del estadio, el día domingo, esta prevista para las 16.30, recordando que Atlético y Tiro-Colón comenzará a las 18.
"Este mismo viernes, a las 20, se realizará una conferencia de prensa en el club junto a la Policía y la Liga Reconquistense; hacemos extensiva la invitación a todos los medios que quieran estar presentes. El día domingo en el club habrá venta de hamburguesas, choripanes y bebidas a partir del mediodía para la gente que estará desde temprano esperando el ingreso", comenta el presidente, Jonatan Martínez al diario de Santa Fe.
La expectativa en Reconquista, de cara al cruce del domingo a las 18, es tremenda. Por lo que se pudo filtrar desde Colón, el entrenador será Martín Minella y el Sabalero irá con lo mejor: la base de la reserva de AFA que viene de dar el golpe, ganándole 3-2 a Huracán de Parque Patricios.
Como se sabe, si pasa el visitante, habrá clásico Colón-Unión por semifinales de la Copa Santa Fe 2025. El partido, entre sabaleros y tatengues, debe jugarse en el Cementerio de los Elefantes. Si bien falta para ello (primero, Colón debe salir ileso de una reducto complicado contra un rival guapo), la idea sería jugar el clásico de la Copa Santa Fe "con las dos parcialidades".
