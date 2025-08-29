Atlético y Tiro ya vende entradas para el histórico cruce con Colón

Eliminó al Tate...va por Colón. El festejo merecido de Atlético y Tiro de Reconquista avanzando en la Copa Santa Fe. En la temporada pasada, lo eliminó a Unión y perdió por penales con Rafaela. Ahora, desde las 18 de este domingo, quiere sacar a Colón de la competencia provincial y meterse en semifinales.