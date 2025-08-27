Centenario o Newell’s Old Boys de Rosario ante el “9”

Se arma la primera “semi” en el fútbol de la Copa Santa Fe

Este miércoles, desde las 20.30, se verán frente a frente Centenario de San José de la Esquina y la reserva de AFA “leprosa”. Facu Bertoglio, ex Colón, es la figura en el dueño de casa. A la visita la dirige Lucas Bernardi.