Centenario o Newell’s Old Boys de Rosario ante el “9”
Se arma la primera “semi” en el fútbol de la Copa Santa Fe
Este miércoles, desde las 20.30, se verán frente a frente Centenario de San José de la Esquina y la reserva de AFA “leprosa”. Facu Bertoglio, ex Colón, es la figura en el dueño de casa. A la visita la dirige Lucas Bernardi.
Estadio Juan Raymona de la localidad de San José de la Esquina.
El viejo león rafaelino, 9 de Julio, espera sentado a su rival de semifinales en el marco de la histórica edición de la Copa Santa Fe 2025 en el fútbol masculino. Este miércoles, desde las 20.30, conocerá contra quién y dónde: será el agrandado dueño de casa que tiene en “Facu” Bertoglio (ex Colón, entre otros) al hijo que volvió a casa; o será Newell’s, con todos pibes canteranos y con el conocido Lucas Bernardi en el banco de los relevos. Se espera una multitud en el estadio Juan Raymona de la localidad de San José de la Esquina.
Para Centenario será una jornada histórica e inolvidable, por la llegada de un grande de AFA como es la “Lepra”. El Newell’s que conduce técnicamente Lucas Bernardi derrotó por penales a Sportivo Las Parejas, también en condición de visitante. “El equipo será muy parecido al que jugó en la tierra de Valdano”, filtran a El Litoral. ¿La figurita “leprosa”?: Luciano Miño, muy técnico, gambeteador, bien de potrero. Es categoría 2005 y hermano de Brian Aguirre, que está en Boca.
De la mano de su entrenador, Pablo Casadei, Centenario buscará dar el gran golpe en la Copa Santa Fe e instalarse en semifinales: si lo pasa a Newell’s, será local en semifinales contra 9 de Julio de Rafaela. El “Facu”, como lo conocen a todos en Bertoglio, se preparó con todo para este juego: es más, el fin de semana no jugó por la liga local para llegar sin ningún golpe o cansancio físico ante Newell’s. En la llave anterior, eliminó a Libertad de Sunchales en el Plácido Tita.
El reglamento marca que si los 90 minutos terminan empatados, se deberán ejecutar tiros desde el punto penal: el ganador del cruce entre Centenario de San José de la Esquina y la “Lepra” jugará una de las semifinales contra 9 de Julio de Rafaela.
En el otro cuadro de semifinales, espera el Unión de Nicolás Vazzoler, que sacó de la competencia a Atlético Rafaela por penales. ¿El rival del Tate?: será Atlético y Tiro de Reconquista…o será Colón, cruce que está programado para este domingo a las 18 en la tierra de Batistuta.
