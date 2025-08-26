Diego Vazzoler: “La Copa Santa Fe es un torneo espectacular y estamos muy ilusionados por jugar una final”
Unión se metió entre los cuatro mejores de la Copa Santa Fe. Tras igualar 1-1 en los 90 minutos, el Tatengue se impuso en la definición por penales y aseguró su lugar en semifinales, donde espera por su rival que saldrá del cruce entre Atlético y Tiro de Reconquista o Colón, con la posibilidad latente de un clásico santafesino.
Nicolás Vazzoler destacó el esfuerzo del plantel tras la clasificación por penales.
Luego del triunfo, el entrenador Nicolás Vazzoler compartió sus sensaciones y dejó una frase que reflejó lo vivido. “Hay una frase que dice que hay que saber sufrir para poder ganarlo… Y sufrimos porque fuimos, buscamos, intentamos, generamos situaciones pero no logramos concretarlas. El rival también se aferra a sus chances: una pelota larga, una disputa, una pelota parada… todas son armas válidas. Por eso uno termina sufriendo en exceso. Pero quiero felicitar a los chicos por la manera en que lo hicieron. No es una excusa, pero este es un equipo con muchas competencias, hay mucho desgaste. Y venir, jugar así y esforzarse de la forma en que lo hicieron, merece todas mis felicitaciones”.
En cuanto al análisis futbolístico, el DT tatengue destacó lo que vio de su equipo. “El primer tiempo fue muy parejo, los dos equipos buscamos un juego más directo, prácticamente sin conducción y esperando ver quién se equivocaba menos. En el segundo tiempo creo que intentamos un poco más; sin ser superiores, entiendo que fuimos un poquito más por el hecho de querer ir a buscarlo. Seguramente habrá que verlo nuevamente, pero lo importante es que logramos pasar por penales”.
El DT tatengue valoró la Copa como una oportunidad de aprendizaje y rodaje para el equipo.
Con la clasificación en el bolsillo, Vazzoler valoró la importancia de la competencia, “nosotros queremos competir y llegar a instancias finales. Siempre remarco lo mismo: la Copa nos da un bagaje de experiencia que quizás no tenemos en el campeonato de AFA. En este proceso de aprendizaje que atraviesan los chicos, sumar rodaje es fundamental. Por eso esta competencia es espectacular para lo que buscamos, le damos una importancia total y estamos ilusionados con llegar a la final”.
Finalmente, al ser consultado sobre la posibilidad de un clásico santafesino en semifinales, respondió con firmeza, “que sea el rival que tenga que ser. Por supuesto que es algo lindo para la ciudad que se juegue un clásico, venimos de hace dos semanas de enfrentarnos por AFA, pero la realidad es que nosotros estamos enfocados en nuestro trabajo. Sabemos que será una instancia definitoria, y sea quien sea, nos jugaremos todo para poder llegar a la final”.
