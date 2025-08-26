Unión en semifinales

Diego Vazzoler: “La Copa Santa Fe es un torneo espectacular y estamos muy ilusionados por jugar una final”

Unión se metió entre los cuatro mejores de la Copa Santa Fe. Tras igualar 1-1 en los 90 minutos, el Tatengue se impuso en la definición por penales y aseguró su lugar en semifinales, donde espera por su rival que saldrá del cruce entre Atlético y Tiro de Reconquista o Colón, con la posibilidad latente de un clásico santafesino.