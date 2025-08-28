Centenario de San José de la Esquina le ganó a Newell’s y clasificó a la semifinal de la Copa Santa Fe.

En el marco de los cuartos de final de la Copa Santa Fe, Centenario recibía en el Juan Raymonda a Newell’s, en el primer enfrentamiento en la historia del club sanjosesino ante un rival afiliado a AFA, con el objetivo de clasificar a las semifinales del certamen.
El primer tiempo fue parejo entre ambos equipos.
El primer tiempo fue parejo entre ambos equipos, teniendo como jugadores más peligrosos al experimentado Facundo Bertoglio en el local y a Joaquín Amadío en la visita. No obstante las situaciones de gol fueron escasas y sin mucha claridad, por lo cual no se sacaron ventajas, finalizando de esta manera la primera etapa sin goles en el marcador.
Ya en el complemento, los dirigidos por Casadei comenzarían a llegar al área rival con mayor frecuencia. Tanto es así, que, a los 19 minutos, Leandro Cuevas ganaría muy bien con el cuerpo la posición frente a su marcador y colocaría un centro rasante, para que David Luciani anticipe al arquero leproso y marque el 1-0 parcial.
Posteriormente, el conjunto rojinegro iría en búsqueda del empate con más determinación que juego, no logrando su cometido. Ya a los 38 minutos, Bertoglio habilitaría a Cicarelli, quien lanzó un centro preciso a la cabeza de Luciani. Este último colocaría el balón por encima del arquero Piotti, celebrando el 2-0 que sería definitivo.
“Fueron lindas jugadas, sé que debo cerrarme cuando el extremo opuesto tira el centro. Hay que estar ahí para poder empujarla”, sostuvo el goleador de la noche.
De este modo, “Cente” consiguió el pasaje a las semifinales, donde recibirá a 9 de Julio de Rafaela con fecha y horario a definir.
“Tenemos una felicidad enorme, competir contra un equipo profesional ya era una felicidad, pero ganarlo es quedar en la historia del club. Centenario es el club que llevo en el corazón, no tiene precio. Ganamos porque tenemos un corazón enorme, estamos viviendo un sueño, intentaremos darle una alegría al club”, afirmó Facundo Bertoglio.
“Hoy nos jugábamos todo, quedamos en la historia. Nosotros soñamos con ganar todo, tenemos un grupo muy unido que dejamos la vida. Gracias a esto, a la gente y al cuerpo técnico pudimos clasificar”, concluyó David Luciani.
Alineaciones:
Centenario (SJE): Gaspar Spinelli; Martín Bevilacqua, Facundo Rodríguez, Renzo Messi, Alfonso Magi; Estéfano Savietto, Mateo Bernardi; David Luciani, Facundo Bertoglio, Leandro Cuevas; Juan Masqueda.
Suplentes: Ignacio Don, Facundo Paoloni, Santiago Ceballos, Santiago Poeta, Felipe Cicarelli, Federico Gentiletti, Franco Sarco.
DT.: Pablo Casadei.
El equipo de Centenario de San José
Newell’s: Faustino Piotti; Matías Palacio, Lucas Baños, Néstor Boretto, Felipe Calderone; Alejo Torres, Alan Mereles, Facundo Basualdo, Ezequiel Moya; Joaquín Amadío, Francisco Scarpeccio.
Suplentes: Francisco Sciarini, Mateo Delamer, Lorenzo Viozzi, Santino Viola, Lautaro Ríos, Franco Fernández, Augusto Levrand.
DT.: Lucas Bernardi.
El equipo de Newell's.
Goles: Luciani x2 (SJE).
Incidencias: Expulsado Ríos (NOB).
Cambios: Cicarelli x Cuevas, Sarco x Bertoglio, Poeta x Savietto, Gentiletti x Luciani (SJE); Delamer x Boretto, Viola x Mereles, Ríos x Moya, Levrand x Amadío, Fernández x Torres (NOB).
Árbitros: Juan Vázquez, Fernando Sosa, Lautaro Bazán, Daniel Pereyra.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.