Este sábado desde las 15.30

Arranca el Clausura "Norberto Serenotti" con un clásico atrapante

Este sábado dará inicio una nueva ilusión para los equipos de la máxima categoría liguista. La primera fecha del torneo Clausura llevará el nombre de un referente histórico y tendrá como atractivo central el Clásico de Recreo en la Vizcachera. El miércoles, Sanjustino será sede del homenaje a Serenotti.