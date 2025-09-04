Arranca el Clausura "Norberto Serenotti" con un clásico atrapante

El fútbol de los barrios vuelve a ponerse en marcha con un nuevo capítulo de su historia. Este sábado comenzará a disputarse el Torneo Clausura de Primera División "Norberto Serenotti", certamen que reúne a los equipos de la Liga Santafesina y que promete emociones fuertes desde la primera jornada.
El campeonato, que toma el nombre de Norberto Serenotti como forma de homenaje a un hombre ligado profundamente a la institución sabalera y al club Sanjustino, tendrá su jornada inaugural el fin de semana, pero también un momento de gran emotividad el próximo miércoles, cuando en el estadio del Matador de San Justo se realice un reconocimiento a su familia antes del encuentro que cerrará la fecha 1.
La expectativa es enorme. El torneo Clausura siempre significa un reinicio, una nueva chance para los equipos que buscan revancha tras lo ocurrido en el Apertura y, al mismo tiempo, la oportunidad para los que pelearon arriba de ratificar sus condiciones. La Liga Santafesina se caracteriza por su paridad, su competitividad y la pasión de cada jornada, y esta edición no será la excepción.
Una fecha inaugural de alto voltaje
La programación de la primera fecha del Clausura se presenta atractiva en todos los frentes, con partidos que prometen un gran nivel. Entre ellos se destaca sin lugar a dudas el Clásico de Recreo, que tendrá lugar en la siempre difícil Vizcachera, donde Deportivo Nobleza recibirá a La Perla del Oeste en lo que será una verdadera fiesta para la ciudad.
El cronograma indica que el sábado 6 de septiembre, desde las 15.30, se disputarán los siguientes encuentros: Deportivo Nobleza vs. La Perla del Oeste (Clásico de Recreo). Colón de San Justo vs. Juventud Unida. Pucará vs. Independiente. Unión vs. Gimnasia y Esgrima, en el Campo de Deportes 8 de Enero, cancha de Ciclón Racing. Universidad vs. Ciclón Racing. Ateneo Inmaculada vs. Academia AC. Sportivo Guadalupe vs. Vecinal Gálvez. Colón vs. Cosmos, en el Predio 4 de Junio. Náutico El Quillá vs. Newell's Old Boys, en el estadio Mauricio Martínez, cancha de Independiente. La Salle vs. Nacional.
La jornada se completará el miércoles 10 de septiembre a las 21.30, con el duelo entre Sanjustino y Ciclón Norte de Cayastá en San Justo. Allí, minutos antes del inicio, se desarrollará un homenaje muy esperado.
El homenaje a Serenotti
La Liga Santafesina decidió que este Clausura lleve el nombre de Norberto Serenotti, exjugador de Colón de Santa Fe y de Sanjustino que dejó su huella dentro y fuera de las canchas. Serenotti supo vestir la camiseta del Matador y fue parte de esa identidad de esfuerzo y compromiso que caracteriza a la institución.
Por eso, el miércoles, previo al partido entre Sanjustino y Ciclón Norte, Herbert Basitta, vicepresidente de la Liga Santafesina, entregará una plaqueta conmemorativa a los familiares de Serenotti, en un gesto que busca mantener viva su memoria y reconocer su aporte al fútbol liguista.
Este acto será un momento especial en la Vizcachera de San Justo, que hace apenas semanas fue testigo de la coronación de Sanjustino como campeón del Apertura, escribiendo una página dorada en la historia reciente de la Liga. El homenaje se suma al clima de celebración que todavía se respira en la ciudad.
Lo que dejó el Apertura
La consagración de Sanjustino en el Apertura es un capítulo que aún está fresco en la memoria de los hinchas. El Matador no tuvo un inicio sencillo, pero se repuso con una campaña brillante en el tramo decisivo, lo que le permitió levantar la copa.
Ese antecedente marca también el rumbo del Clausura. El equipo de San Justo buscará repetir la fórmula ganadora, mientras que el resto de los clubes intentarán destronar al último campeón y escribir su propio camino hacia la gloria.
Además, Unión, Colón, Ateneo Inmaculada, El Quillá, Colón de San Justo, Guadalupe y otros se perfilan como protagonistas habituales en la pelea de arriba, aunque en la Liga siempre aparecen sorpresas que renuevan las expectativas y encienden la pasión.
Expectativas renovadas
El Clausura "Norberto Serenotti" no solo es una nueva competencia, sino también un escenario de oportunidades. Los equipos más jóvenes buscarán afianzarse, los históricos intentarán demostrar su vigencia y los clásicos prometen regalar jornadas inolvidables.
El arranque de este sábado se presenta como un verdadero banquete futbolero: diez partidos en simultáneo, el Clásico de Recreo como joya de la fecha y la promesa de un campeonato vibrante hasta el final.
La Liga Santafesina reafirma así su importancia como semillero de talentos y espacio de competencia de gran nivel, donde cada fin de semana los barrios, las ciudades y las hinchadas laten al ritmo de la pelota.
El Clausura está en marcha. Y con él, la ilusión de todos los que hacen grande al fútbol liguista.
