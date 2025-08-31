La ciudad de Ceres fue sede del Congreso de Fútbol Formativo
Con una gran convocatoria de entrenadores, dirigentes, árbitros y deportistas, se desarrolló en el salón de la Sociedad Italiana de Ceres una nueva edición del Congreso de Fútbol Formativo "Con Valores Ganamos Todos". El evento reunió a destacados disertantes de la ciudad de Santa Fe y contó con el acompañamiento de autoridades provinciales, legislativas y locales, además de la participación activa de los clubes de la Liga Ceresina.
El secretario de Deportes de Santa Fe, Fernando Maletti.
La ciudad de Ceres vivió este sábado una jornada de formación y encuentro en torno al deporte más popular. En el salón social de la Sociedad Italiana se desarrolló el Congreso de Fútbol Formativo "Con Valores Ganamos Todos", una iniciativa que viene recorriendo distintas localidades de la provincia y que en esta oportunidad tuvo como escenario a la Liga Ceresina. El evento reunió a una nutrida concurrencia de entrenadores, formadores, árbitros, dirigentes deportivos y jugadores, que se dieron cita con el objetivo de capacitarse y compartir experiencias.
El congreso dio inicio en horas de la mañana con la recepción de autoridades provinciales y locales. Estuvieron presentes el diputado provincial Marcelo González, el secretario de Deportes de Santa Fe, Fernando Maletti, la intendente de Ceres, Alejandra Dupouy, el presidente de la Liga Ceresina de Fútbol, Jorge Keller, el coordinador general del programa Gustavo Ferroglio y el presidente de la Liga Santafesina, Leandro Birollo, junto a todo su equipo de trabajo. También se sumó el acompañamiento del senador departamental Felipe Michlig, quien destacó la importancia de que el Estado acompañe este tipo de espacios que combinan capacitación, integración y valores.
Gustavo Ferroglio, el coordinador general en su mejor momento.
La jornada se estructuró en torno a un variado programa de disertaciones que abordaron diferentes ejes del fútbol formativo. Los expositores pusieron en común temáticas de gran actualidad como la estrategia de juego, los métodos de entrenamiento, la inclusión del fútbol femenino, la preparación mental y la interpretación del reglamento arbitral. Cada una de las intervenciones permitió a los asistentes interactuar, preguntar y generar un rico intercambio que potenció la experiencia.
El cuerpo docente estuvo conformado por reconocidos profesionales: Cristian Sperati y Gustavo Ferroglio fueron los encargados de abrir el congreso, continuando luego con las presentaciones de Fabricio Galateo, Anselmo Baroni, Fernando Nogara, Gustavo Rossi, Gonzalo Rodríguez y Natalia Lomello.
Una de las particularidades de esta edición fue la presencia de árbitros del Colegio de la Liga de Ceres Dario García, que asistieron acompañados por el instructor Emilio Robledo. Su participación aportó una mirada integral sobre la aplicación del reglamento y el rol del arbitraje en el fútbol infanto-juvenil, un aspecto clave en la formación de valores y el respeto por las normas.
Los árbitros, presentes.
La mayoría de los clubes afiliados a la Liga Ceresina participaron de la propuesta, aunque se registraron algunas ausencias justificadas. Sin embargo, la representatividad fue amplia y permitió a los asistentes llevarse nuevas herramientas para aplicar en sus instituciones. El ambiente fue de camaradería y entusiasmo, reflejando la importancia de contar con espacios de capacitación en una disciplina que es pasión en cada rincón del país.
El programa "Con Valores Ganamos Todos" nació como una propuesta de la Liga Santafesina de Fútbol, con el objetivo de formar a quienes trabajan con las divisiones infanto-juveniles, no sólo en lo deportivo sino también en la transmisión de valores fundamentales como el respeto, la solidaridad, el trabajo en equipo y la disciplina. En sus distintas ediciones ya pasó por la capital provincial, por la localidad de Carlos Pellegrini y por la ciudad de Esperanza, sumando ahora una cuarta experiencia en Ceres.
El Gobierno de Santa Fe, a través de su Secretaría de Deportes, viene acompañando de manera activa esta iniciativa, entendiendo que la capacitación es una herramienta esencial para el desarrollo integral de las juventudes. En esta ocasión, el respaldo se vio fortalecido con el acompañamiento de los legisladores provinciales Felipe Michlig y Marcelo González, quienes remarcaron que la formación deportiva debe ir de la mano con la formación en valores, porque son los cimientos de una sociedad mejor.
Durante el congreso, los disertantes destacaron la importancia de que el fútbol formativo se piense no sólo como un espacio para desarrollar talentos deportivos, sino también como una escuela de vida. La inclusión del fútbol femenino dentro de las temáticas tratadas fue celebrada como un paso fundamental para garantizar igualdad de oportunidades y seguir consolidando el crecimiento de la disciplina en la región.
Asimismo, la charla sobre entrenamiento mental generó gran interés entre los participantes, quienes reconocieron que trabajar la fortaleza emocional, la concentración y la motivación en niños y adolescentes es un desafío cada vez más necesario en el deporte. El abordaje arbitral, en tanto, permitió clarificar conceptos sobre reglamento y fomentar un vínculo más constructivo entre jugadores, entrenadores y jueces.
El cierre de la jornada estuvo marcado por la satisfacción general de los asistentes, que valoraron el nivel de los disertantes, la organización y la oportunidad de encontrarse con colegas de toda la región. "Con Valores Ganamos Todos" se consolidó una vez más como un espacio que combina capacitación, integración y compromiso, dejando una huella positiva en cada lugar donde se desarrolla.
Con este paso por Ceres, el programa reafirma su misión de seguir recorriendo la provincia para llevar formación y valores a cada rincón, convencido de que el fútbol formativo no sólo construye jugadores, sino mejores personas y comunidades más unidas.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.