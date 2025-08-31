Con valores ganamos todos

La ciudad de Ceres fue sede del Congreso de Fútbol Formativo

Con una gran convocatoria de entrenadores, dirigentes, árbitros y deportistas, se desarrolló en el salón de la Sociedad Italiana de Ceres una nueva edición del Congreso de Fútbol Formativo "Con Valores Ganamos Todos". El evento reunió a destacados disertantes de la ciudad de Santa Fe y contó con el acompañamiento de autoridades provinciales, legislativas y locales, además de la participación activa de los clubes de la Liga Ceresina.