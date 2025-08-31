Femenino de AFA

Unión sigue a paso firme y derrotó a Comunicaciones en el 15 de Abril

El Tatengue venció 2-0 a las "Carteras" por la fecha 15 de la Primera B y estiró su ventaja en lo más alto de la tabla. Con goles de Pilar Mateo y Aldana Villalba, las santafesinas siguen soñando con el ascenso.