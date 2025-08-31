Unión sigue a paso firme y derrotó a Comunicaciones en el 15 de Abril
El Tatengue venció 2-0 a las "Carteras" por la fecha 15 de la Primera B y estiró su ventaja en lo más alto de la tabla. Con goles de Pilar Mateo y Aldana Villalba, las santafesinas siguen soñando con el ascenso.
Unión venció a Comunicaciones y sigue en lo más alto.
El fútbol femenino de ascenso en AFAtiene a un equipo que no se detiene: Unión de Santa Fe. El sábado, en el estadio 15 de Abril, el conjunto rojiblanco dio una nueva muestra de autoridad al vencer 2-0 a Comunicaciones, en el marco de la fecha 15 del Grupo A de la Primera B. Con esta victoria, las Tatengues se afianzan en la cima de la tabla y continúan alimentando la ilusión del ascenso a la máxima categoría.
El encuentro, que tuvo una muy buena concurrencia de público en las tribunas del estadio principal del club, mostró a un Unión decidido a imponer condiciones desde el arranque. Más allá de la resistencia inicial del equipo visitante, la presión alta y la intensidad del conjunto dirigido por Paulo Poccia terminaron marcando la diferencia.
De festejos. Las chicas de Unión marcaron dos goles en la victoria en el 15 de Abril.
El primer gol llegó de los pies de Pilar Mateo, quien capitalizó una jugada colectiva bien elaborada y definió con precisión para abrir el marcador. El grito de gol desató la alegría en la parcialidad tatengue, que acompañó con fervor cada avance de su equipo. Ya en la segunda mitad, fue Aldana Villalba quien amplió la ventaja, asegurando tres puntos vitales para seguir mirando a todos desde arriba.
La campaña de Unión es verdaderamente para destacar: 14 triunfos en 15 presentaciones, con apenas una derrota, números que lo convierten en el gran candidato de la categoría. El registro goleador también habla por sí solo: 44 tantos a favor y apenas 13 en contra, reflejo de un equipo sólido en todas sus líneas.
Buen juego.
El triunfo frente a Comunicaciones no solo refuerza la confianza del plantel, sino que también consolida una identidad de juego basada en la intensidad, el orden defensivo y la capacidad para resolver en ataque. Unión se ha transformado en un rival temible, capaz de sostener resultados y de imponer su estilo en cualquier cancha.
El objetivo máximo está claro: lograr el ascenso a la Primera División. Y aunque todavía restan partidos por disputar, la diferencia que el Tatengue ha construido en la tabla genera un optimismo difícil de disimular entre jugadoras, cuerpo técnico y la hinchada rojiblanca, que ya sueña con ver a su equipo en la élite del fútbol femenino argentino.
El partido en el 15 de Abril también sirvió para que varias jugadoras se destaquen en lo individual. La seguridad de Naila Zaninetti en el arco, la firmeza defensiva de Ionara Vilte y Victoria Muñoz, el despliegue de Mailen Herman en el mediocampo y la dinámica de Camila Acevedo fueron piezas claves en el funcionamiento colectivo.
La formación de Unión fue la siguiente: Naila Zaninetti; Caren López, Ionara Vilte, Victoria Muñoz, Alegra Risso; Mailen Herman, Emilse Albornos, Yamila Suárez; Camila Acevedo, Pilar Mateo y Agustina Marani. DT: Paulo Poccia.
Con la confianza por las nubes y el respaldo de los números, Unión se encamina a un cierre de campeonato que puede marcar un antes y un después para la disciplina en la institución. El sueño del ascenso está más vivo que nunca, y las Tatengues, con fútbol, sacrificio y resultados, demuestran que están listas para dar el gran salto.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.