Un histórico de barrio Roma

Newell's Old Boys celebró sus 89 años con compromiso y crecimiento institucional

El club de barrio Roma festejó un nuevo aniversario reafirmando su rol social, deportivo y comunitario. Bajo la conducción de Miguel Cantero, la institución atraviesa una etapa de expansión, con casi 700 deportistas, nuevas disciplinas y un fuerte vínculo con la Liga Santafesina de Fútbol.