Newell's Old Boys celebró sus 89 años con compromiso y crecimiento institucional
El club de barrio Roma festejó un nuevo aniversario reafirmando su rol social, deportivo y comunitario. Bajo la conducción de Miguel Cantero, la institución atraviesa una etapa de expansión, con casi 700 deportistas, nuevas disciplinas y un fuerte vínculo con la Liga Santafesina de Fútbol.
Club de barrio. Newell's Old Boys y un nuevo aniversario. Créditos: Luis Cetraro
El Club Newell's Old Boys de barrio Roma, una de las instituciones más emblemáticas de la ciudad de Santa Fe, cumplió 89 años y lo celebró con el orgullo que despierta su rica historia y con la mirada puesta en el futuro. Fundado como un espacio deportivo y social para los vecinos de la zona, el club ha sabido mantener en alto sus valores comunitarios y su identidad futbolera, al mismo tiempo que amplía sus horizontes para ofrecer a la población una variada propuesta de actividades.
El aniversario encuentra al rojinegro en un momento de consolidación institucional. Miguel Cantero, actual presidente de la entidad, destacó los logros alcanzados en los últimos años. "Estamos cada vez mejor. El club es para los deportistas y sus familias. Siempre fuimos un club de fútbol, pero ahora le sumamos otras actividades para que todos los habitantes del barrio puedan disfrutarlo. Las puertas están abiertas para que quienes quieran acercarse encuentren un espacio de deporte y amistad", expresó.
Escuelita, el gran semilleros. Créditos: Guillermo Di Salvatore
Ese espíritu inclusivo ha sido clave para el crecimiento del club, que hoy cuenta con alrededor de 700 deportistas en diversas disciplinas. Aunque el fútbol continúa siendo la columna vertebral, con equipos que participan en todas las categorías de la Liga Santafesina, Newell's incorporó entrenamientos funcionales y otras alternativas que amplían su alcance y lo consolidan como un verdadero centro deportivo de referencia en la zona oeste de la capital provincial.
El trabajo con las divisiones formativas es otro de los pilares que sostiene a la institución. Desde la Comisión Directiva remarcan que el semillero es el futuro del club y que la formación integral de los chicos es un compromiso inquebrantable. "El acompañamiento de los padres es fundamental en este proceso, porque no solo formamos jugadores, sino también personas", remarcaron desde la dirigencia.
La historia de Newell's Old Boys de barrio Roma está estrechamente ligada al desarrollo del fútbol santafesino. Desde sus inicios, fue semillero de jóvenes que luego brillaron en diferentes equipos de la región y también un espacio de contención para generaciones de vecinos que encontraron en el club mucho más que un lugar para jugar: una familia.
En el presente, la dirigencia trabaja no solo en lo deportivo, sino también en mejorar y ampliar la infraestructura. Las renovaciones y mejoras edilicias que se llevaron adelante en los últimos años han permitido dar un salto de calidad en la atención a los socios y deportistas. Canchas en mejores condiciones, espacios para nuevas disciplinas y lugares de encuentro para las familias forman parte de este plan de modernización que busca fortalecer la vida social del club.
El festejo central por el aniversario tendrá lugar el próximo sábado 6 de septiembre a las 21 horas, con un encuentro a la canasta que promete ser destacado. "Queremos que sea una noche para compartir entre todos, con servicio de buffet y un show musical que acompañará la celebración. La idea es que cada uno de los presentes, deportistas, vecinos o simpatizantes se sienta parte de esta gran familia", aseguró Cantero al invitar a la comunidad a sumarse.
Los 89 años de Newell's Old Boys de barrio Roma se viven con orgullo por la trayectoria, pero también con la convicción de que el futuro traerá nuevos desafíos. Con el empuje de su gente, el compromiso de su dirigencia y la pasión de sus deportistas, el club reafirma su identidad y se proyecta hacia adelante, manteniendo encendida la llama de un legado que ya es patrimonio del deporte santafesino.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.