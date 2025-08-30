Derechos económicos

Nobleza de Recreo va a la Justicia para reclamar lo que le corresponde por la transferencia de Luis Vázquez

El próximo jueves 4 de septiembre, las autoridades de Nobleza concurrirán a los tribunales de Paraná, citados a una audiencia preliminar en el marco de la demanda presentada contra Patronato por el incumplimiento del pago del 15 % que les corresponde por la transferencia internacional del jugador Luis Vázquez. Pese a los intentos de alcanzar un acuerdo extrajudicial, la negativa del club paranaense obligó a los recreínos a judicializar el reclamo.