Joaquín Felizia, el artillero que marcó la diferencia en el Apertura 2025
El delantero de El Quillá se consagró como máximo goleador del Torneo Apertura de la Liga Santafesina con 16 tantos. Emblema del club, referente dentro y fuera de la cancha, Felizia alcanzó una conquista que le faltaba en su extensa carrera: ser el rompe redes absoluto de la competencia más importante del fútbol regional.
Joaquín Felizia. 16 goles convertidos por un jugador íntegro que se ha destacado a lo largo del Apertura. Crédito: Luis Cetraro.
El fútbol santafesino suele regalar historias de pasión, sacrificio y sentido de pertenencia. En este 2025, uno de esos relatos tiene nombre y apellido: Joaquín Felizia, el delantero de El Quillá que se consagró como máximo goleador del Torneo Apertura de la Liga Santafesina con 16 conquistas. A sus 33 años, el "7" del Tiburón alcanzó un logro que le era esquivo a lo largo de su carrera: instalarse en lo más alto de la tabla de artilleros, confirmando lo que muchos ya señalaban hace tiempo, que es uno de los jugadores más determinantes que dio la competencia en la última década.
Felizia no solo representa goles. Es símbolo, bandera y referente para un club que encontró en él mucho más que un delantero. "Es una sensación muy linda. Uno no llega a ser goleador si no está rodeado por un plantel como el que tenemos en El Quillá. Este es mi lugar y voy a disfrutar los últimos años de mi carrera. Elegiría una y otra vez este club que me vio nacer", confesó a Pasión Liga el flamante artillero, con una emoción que refleja la conexión profunda con su camiseta.
Desde hace más de diez años, Felizia viene demostrando una regularidad admirable. Con El Quillá conquistó títulos locales, provinciales y participaciones en certámenes regionales y nacionales, donde siempre dejó su huella. Su nivel, coinciden quienes lo ven cada fin de semana, lo coloca en una categoría superior. Hubo sondeos y tentaciones de clubes profesionales, pero el delantero siempre priorizó la camiseta que más quiere: la de El Quillá, esa que viste con el número 7 y que convirtió en una extensión de su identidad.
En lo estrictamente futbolístico, el Apertura 2025 encontró a Felizia en un nivel superlativo. El Tiburón no tuvo un inicio de torneo sencillo, pero con el correr de las fechas logró encadenar victorias claves que lo llevaron a ser protagonista en el tramo final. De los últimos diez partidos, El Quillá ganó ocho, y allí apareció el goleador con toda su jerarquía para transformar puntos en victorias. "No es un logro personal, es colectivo. Estos goles son de mis compañeros, de la Subcomisión de Fútbol, de la gente que trabaja en el club y de mi familia que siempre me acompaña", agregó Felizia, dejando en claro su visión grupal en un deporte donde las conquistas individuales suelen brillar con luz propia.
Uno de los títulos conseguido por Joaquín Felizia. Crédito: Manuel Fabatía.
La historia de este delantero tiene capítulos memorables. En 2017 fue héroe en la final ante Ateneo, cuando en los últimos minutos marcó el tanto que coronó a El Quillá campeón. En 2022 levantó la Copa Federación de la Provincia de Santa Fe, otro momento histórico para la institución. En 2023 volvió a gritar campeón en el Apertura de la Liga Santafesina. En todas esas consagraciones hubo un denominador común: los goles de Joaquín Felizia. Sin embargo, le faltaba un título personal, un lugar en el que no había podido acomodarse pese a los más de 130 tantos convertidos con la misma camiseta: ser el goleador absoluto de un torneo de la Liga Santafesina de Fútbol.
Ese vacío quedó atrás en este Apertura. Con 16 goles, Felizia dejó su nombre grabado en una lista de artilleros que marcan época. Lo hizo con goles de todas las facturas: definiciones de primera, remates desde afuera, cabezazos, penales y goles que cambiaron partidos cerrados. El "7" se convirtió en la pesadilla de los arqueros rivales y en la carta más confiable para el entrenador Martín Mazzoni, que lo describió como "un jugador diferente, un líder futbolístico que contagia a todos".
El sentido de pertenencia es, quizás, el rasgo que mejor define a Joaquín Felizia. En tiempos donde la movilidad de los futbolistas es moneda corriente, él eligió quedarse siempre en el mismo lugar. Los hinchas lo saben y se lo reconocen cada fin de semana. Para ellos, Felizia no es solo el delantero que grita goles, es un símbolo que encarna los valores del club: esfuerzo, amor propio y compromiso.
En el cierre del torneo, mientras levantaba los brazos tras anotar otro gol, el goleador sabía que había cumplido con una cuenta pendiente. La Liga Santafesina de Fútbol lo tiene en lo más alto de su tabla de artilleros, un reconocimiento que llega en el tramo final de una carrera que todavía promete alegrías. "Ahora se viene un nuevo campeonato y como siempre estaremos para pelear bien arriba", anticipó, sin perder de vista lo colectivo.
Felizia es consciente de que cada conquista se disfruta más cuando se comparte. Por eso no se olvida de quienes lo acompañan en cada paso: la familia, los compañeros, los dirigentes y los hinchas que lo alientan desde la tribuna. En El Quillá saben que tienen a un goleador de época, uno que eligió la fidelidad antes que la tentación, que convirtió goles decisivos y que en este 2025 sumó la estrella personal que le faltaba.
En la Liga Santafesina, cada torneo deja su lista de campeones y protagonistas. Este Apertura 2025, además de su campeón, tendrá siempre el nombre de Joaquín Felizia, el artillero que escribió su propia página en la historia grande del fútbol regional.
