Náutico El Quillá

Joaquín Felizia, el artillero que marcó la diferencia en el Apertura 2025

El delantero de El Quillá se consagró como máximo goleador del Torneo Apertura de la Liga Santafesina con 16 tantos. Emblema del club, referente dentro y fuera de la cancha, Felizia alcanzó una conquista que le faltaba en su extensa carrera: ser el rompe redes absoluto de la competencia más importante del fútbol regional.