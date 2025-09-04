Merecido reconocimiento

La 4° Copa Ciudad de Recreo de Fútbol Femenino llevará el nombre de Naila Zaninetti

El Concejo Municipal resolvió que la próxima edición del torneo femenino más importante de la ciudad homenajeé a la arquera de Unión de Santa Fe. Naila Zaninetti, surgida del Club Nobleza, es referente del deporte en la región y un ejemplo para las nuevas generaciones.