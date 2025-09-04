La 4° Copa Ciudad de Recreo de Fútbol Femenino llevará el nombre de Naila Zaninetti
El Concejo Municipal resolvió que la próxima edición del torneo femenino más importante de la ciudad homenajeé a la arquera de Unión de Santa Fe. Naila Zaninetti, surgida del Club Nobleza, es referente del deporte en la región y un ejemplo para las nuevas generaciones.
Merecido reconocimiento. La 4° edición de la Copa Recreo de Fútbol Femenino llevará el nombre Naila Zaninetti, futbolista de Unión de Santa Fe que naciera deportivamente en Nobleza.
La ciudad de Recreo se prepara para vivir una nueva edición de la Copa Ciudad de Recreo de Fútbol Femenino, que en esta cuarta oportunidad llevará el nombre de Naila Zaninetti, una de las deportistas más destacadas de la localidad y referente indiscutida para las jóvenes que se inician en la disciplina. La decisión fue tomada días pasados en el seno del Concejo Municipal, cuyos integrantes coincidieron en que era necesario reconocer la trayectoria de una futbolista que, con esfuerzo, talento y perseverancia, logró trascender las fronteras locales para ganarse un lugar en la élite del fútbol argentino de ascenso.
El homenaje fue confirmado en la sede legislativa, donde Naila fue recibida por la presidenta del Concejo, Noelia Formento, y los ediles Horacio Grisetti, Eduardo Dovis, Omar Picard, Silvana Appiani y Norma Antoniazzi. Allí se le comunicó oficialmente que la próxima edición del certamen llevará su nombre, gesto que emocionó profundamente a la arquera, quien agradeció con palabras sencillas pero cargadas de significado.
Toda la felicidad. La deportista agradeció el reconocimiento de parte del Concejo Municipal.
Actualmente, Zaninetti defiende el arco del Club Atlético Unión de Santa Fe, institución que participa en la Primera B de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)y que busca dar el salto a la máxima categoría. Su carrera es el resultado de un recorrido ascendente que comenzó en su ciudad natal, en las divisiones del Club Nobleza de Recreo, donde dio sus primeros pasos en el fútbol femenino. Con el correr de los años, y tras un proceso de crecimiento sostenido, pasó a integrar el plantel tatengue, primero en los torneos de la Liga Santafesina de Fútbol, y luego en competencias nacionales.
Su calidad bajo los tres palos la llevó incluso a ser convocada en 2021 a la Selección Argentina Sub 17, oportunidad que le permitió entrenar en el predio de la AFA en Ezeiza, junto a las mejores futbolistas juveniles del país. A esa experiencia se suman títulos y participaciones en distintas competencias, entre ellas la Copa Santa Fe 2022, donde se consagró con Unión y recibió junto a su compañera Agustina Sotelo una declaración de interés municipal por parte del Concejo de Recreo.
La cuarta edición de la Copa Ciudad de Recreo tendrá, el martes próximo, fecha y sede ya definidas por la organización. Durante la jornada también se confirmarán los clubes participantes, que le darán vida a un certamen que se ha convertido en un verdadero clásico deportivo y social. El evento no solo será una fiesta del fútbol, sino también una plataforma para seguir impulsando la práctica femenina, cada vez más extendida y reconocida en todo el país.
En diálogo con la prensa tras recibir el reconocimiento, Naila no ocultó su emoción: "Es un orgullo y me siento emocionada, ojalá más mujeres se contagien de este deporte y practiquen fútbol femenino", expresó. Sus palabras reflejaron el sentir de muchas jugadoras que, pese al profesionalismo y al sacrificio diario, todavía deben luchar contra la falta de visibilidad y el escaso reconocimiento económico que tiene la disciplina en comparación con el fútbol masculino.
El Concejo Municipal, al imponer su nombre en la copa, buscó no solo homenajearla, sino también revalorizar el camino del deporte femenino, visibilizar el esfuerzo de las futbolistas y alentar a las más pequeñas a involucrarse en una disciplina que ofrece oportunidades de crecimiento, integración y desarrollo personal.
Para Recreo, la presencia de Naila Zaninetti en la élite del fútbol femenino es motivo de orgullo colectivo. No se trata solamente de los logros deportivos, sino también del ejemplo de constancia y superación que ella representa. Haber pasado de los entrenamientos en el Club Nobleza a defender el arco de Unión en torneos nacionales y ser citada a la Selección es un recorrido que inspira y deja huella en la comunidad.
La Copa Ciudad de Recreo "Naila Zaninetti" se perfila, entonces, como una edición muy especial. No solo por el homenaje en sí, sino también porque marca un antes y un después en el reconocimiento institucional al fútbol femenino. Con cada edición, el torneo se consolida como una cita ineludible en el calendario deportivo local, atrayendo a clubes, familias y vecinos que disfrutan de una verdadera fiesta del deporte.
El desafío ahora está en seguir acompañando este crecimiento. La demanda de espacios, horarios de entrenamiento, infraestructura adecuada y apoyo económico es cada vez mayor, y la voz de deportistas como Naila ayuda a visibilizar esas necesidades. Recreo, como tantas ciudades de la provincia, tiene un semillero de jugadoras que sueñan con emular a sus referentes, y este tipo de gestos institucionales alimenta esos sueños.
Zaninetti atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Consolidada como arquera titular en Unión, bajo la conducción técnica de Paulo Poccia, afronta un torneo de ascenso sumamente competitivo, en el que el tatengue busca dar el salto a la Primera División AFA. La imposición de su nombre en la Copa Ciudad llega en un momento de plenitud deportiva y emocional, cerrando un círculo que une pasado, presente y futuro: de Nobleza a Unión, de Recreo a Ezeiza, de los potreros al reconocimiento institucional.
Con esta decisión, Recreo no solo le rinde homenaje a una de sus hijas deportivas más destacadas, sino que también reafirma su compromiso con la igualdad de género en el deporte, con la promoción del fútbol femenino y con el reconocimiento a aquellas que, con esfuerzo y dedicación, han sabido abrir caminos para las nuevas generaciones.
La Copa Ciudad de Recreo ya tiene nombre propio: Naila Zaninetti. Y con él, una historia de lucha, pasión y sueños cumplidos que quedará grabada en la memoria de todos los que participan y acompañan el crecimiento del fútbol femenino en la región.
