Colgaron banderas contra Godano en la sede de Colón

Dos banderas con fuertes críticas a la Comisión Directiva de Colón aparecieron este miércoles en horas de la noche en la sede del club.
Los trapos fueron registrados este jueves a primera hora en las rejas sobre J.J Paso.
El mote de “la peor comisión de la historia” y un llamado a elecciones son las temáticas tomadas en los mensajes colgados en las rejas de la avenida Juan José Paso.
El actual presidente de la entidad rojinegra, Víctor Godano, es el foco de las críticas, junto a la labor de las gestiones sabaleras previas.
De momento, ningún grupo opositor ni miembros de facciones de las hinchadas rojinegras se han adjudicado la autoridad del episodio que ocurrió en simultáneo a una reunión de la CD en las oficinas del club.
Las banderas cuestionan principalmente la situación deportiva del fútbol, que arrastra el descenso a Primera Nacional en 2023 y el lunes pasado confirmó la continuidad por un año más en la segunda división.
Actualmente, el equipo dirigido por Ezequiel Medrán se ubica 15º en la tabla de posiciones de la zona B con 28 unidades, sin chances matemáticas de ingresar al torneo Reducido y a nueve puntos de la zona de descenso, con 15 puntos en juego.
El reclamo por la inmediatez de las elecciones se da luego de que Godano cite para este sábado a los candidatos de los comicios en los cuáles el se impuso. “Queremos charlar dos o tres temas con ellos, entre esos temas, naturalmente, la fecha de las elecciones”, confiaron los directivos a El Litoral. Dentro de las temáticas se incluiría el fallo negativo de la apelación al TAS por la deuda con Espínola, la situación judicial planteada por Farías y la posibilidad de que se vote el 30 de noviembre.
