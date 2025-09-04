Colón citó para el próximo sábado a los candidatos de las últimas elecciones

La comisión directiva de Colón citó a los candidatos que se presentaron en las últimas elecciones a una reunión a llevarse a cabo el sábado. “Queremos charlar dos o tres temas con ellos, entre esos temas, naturalmente, la fecha de las elecciones”, confiaron los directivos a El Litoral.
De acuerdo a la información extraoficial que cuenta este diario, tal como se informó en las últimas horas a nuestros lectores, es muy difícil que se adelante la fecha de los comicios.
Elecciones en Colón. Archivo El Litoral.
La idea original sería votar el domingo 30 de noviembre y de inmediato entregar el poder (sería el 1 de diciembre) a las nuevas autoridades que resulten electas por el voto popular.
Por otra parte, se informará sobre el fallo definitivo del TAS con relación a la deuda que originó la gestión Vignatti con el paraguayo Alberto Espínola y que a través de la defensa que hizo esta gestión, se logró reducir a la mitad. Luego de aquella primera apelación a favor (el fallo original redondeaba los 750 mil dólares), se volvió a apelar pero la decisión del TAS, esta vez, fue negativa para Colón y se deberá pagar la suma de 345 mil dólares y 12 millones de pesos, aproximadamente, más intereses.
Por lo que se pudo saber, el club tendrá que hacer frente al pago de esta importante suma en un plazo que se estipuló entre 45 y 60 días. ¿En cuotas o en un solo pago?, es lo que se está evaluando para ver si resulta factible presentar un plan de pago, teniendo en cuenta que si no se paga, Colón no podrá participar de los próximos mercados de pases.
Esta deuda monstruosa con Espínola es otra de las herencias que dejó Vignattia la actual comisión directiva y que resulta muy difícil de afrontar teniendo en cuenta la escasez de recursos, que han bajado considerablemente en comparación con lo que se percibía en Primera.
Volviendo al aspecto institucional, antes de las elecciones está prevista la convocatoria a asamblea general ordinaria para la aprobación de Memoria y Balance del ejercicio que cerró el 30 de junio pasado.
Otro tema que seguramente se hablará en el encuentro del sábado, es la situación judicial planteada por Facundo Farías, que reclama el pago del 15 por ciento de la transferencia al Inter de Miami, durante la gestión de Vignatti. En su momento, Farías había donado al club ese dinero, que también representa una importantísima cifra. Las preguntas son: ¿qué pasó con ese dinero?, ¿fue a parar al destino que había solicitado Farías?, ¿se invirtió en las inferiores?, ¿por qué lo reclama ahora si en su momento se trató de una donación?
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.