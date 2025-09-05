El Colón de Medrán tendría retoques en sus tres líneas

Ahora sí, el lunes 8 de septiembre a la hora 19 quedó a la vuelta de la esquina para el Colón de Ezequiel Medrán, entrenador que por ahora no pudo ganar con el Sabalero: empató frente a Chacarita Juniors en el debut en el Cementerio de los Elefantes y otra vez volvió a perder frente a Defensores de Belgrano en el Bajo ante el "Dragón". De cara a este compromiso, a priori durísimo, contra el equipo de Iván Raúl Delfino, el coach sabalero tiene pensando meter mano y cambiar figuritas para poder neutralizar a Estudiantes de Río Cuarto, equipo que está entre los cuatro mejores de la zona y a cuatro unidades del líder.
Si bien recién hoy aparecerá el primer ensayo fuerte de fútbol, el nuevo entrenador sabalero tiene pensando cambiar nombres en las tres líneas del equipo. En el fondo, no quedó conforme con el lateral derecho y podría también "tocar" la cueva de los marcadores centrales: Facundo Sánchez y Nicolás Thaller tienen muchas chances de meterse. En la zona de medios, los nombres a considerar son los de Zahir Yunis y Cristian García, refuerzo que llegó como todo-campista central desde Perú y podría arrancar en el once titular este lunes contra Estudiantes de Río Cuarto.
Finalmente, en el cambio más "ruidoso", todo parece indicar que Luis Miguel Rodríguez volverá con todo: PR10 y la cinta de capitán, que por un par de partidos llevó Talpone. En ese caso, el que saldría del once titular sería José Barreto para la vuelta del "Pulga". Hay que recordar que, luego de la fecha de suspensión por las cinco amarillas, tendrá a disposición al experimentado delantero Emmanuel Gigliotti, seguramente desde el banco de los relevos este lunes a las 19 en el Cementerio de los Elefantes.
En cuanto al panorama de los lesionados, algo que fue un dolor de cabeza durante toda la temporada para el plantel profesional de Colón, se pudo conocer que el cordobés Christian Bernardi tendrá un plazo de "tres semanas más antes de pode tocar la pelotita".
El diagnóstico, complicado, habla de "luxación en el hombro acompañada de un traumatismo", por lo que mirando el almanaque se perdería la mayoría de los partidos que faltan para terminar otra temporada olvidable; esta vez, sin chances para el Reducido. "A lo mejor, con viento a favor, podría llegar a la última fecha con el CADU en el Brigadier López", especulan.
Después de recibir al duro Estudiantes de Río Cuarto, este lunes a las 19 en el Cementerio de los Elefantes, Colón tendrá que visitar el domingo 14 de septiembre a Talleres de Remedios de Escalada desde las 15.30. Para poder ver los dos partidos mencionados del "Sabalero" habrá que ingresar a la aplicación de TyC Sports, ya que no vendrán por los canales tradicionales.
"Estamos para el primer puesto" dicen en Río Cuarto
Tras el triunfo en el Estadio Ciudad de Río Cuarto ante Temperley, el equipo de Iván Delfino se prepara para la fecha 30 fuera de su casa. El León se medirá con Colón el lunes desde las 19 en el "Cementerio de los elefantes", instancia que todo el pueblo celeste aguarda con gran expectativa.
"Es una semana linda por el rival que se viene, sabemos que estamos para el primer puesto, estamos a 5 puntos pero confiamos en el equipo", manifestó el propio Brian Olivera, arquero destacado de "Los Leones del Imperio", que el último fin de semana pudo lucirse con atajadas ejemplares ante Temperley. No sólo la emoción por el gran presente es de los hinchas sino también de los propios protagonistas del equipo que milita en la segunda categoría del fútbol argentino.
El Léon reafirmó en su casa sus reales pretenciones de pelear por la cima en la Zona B de la Primera Nacional, derrotando en la fecha 29 por 1 a 0 al gasolero y allí se ubicó cuarto en la tabla (50), a cuatro puestos del líder Gimnasia de Jujuy (54) que no baja la guardia, equipo al que le sigue Gimnasia de Mendoza con 53 puntos.
"Me siento con mucha confianza, los compañeros me tienen confianza, trato de aparecer en esos momentos que el equipo necesita un tiempo, una pausa para intentar ayudar", decía Olivera quien con mucha responsabilidad y compromiso sabe medir cada partido en función de lo que pide su grupo y el DT desde el banco.
La última resultó ser la tercera victoria consecutiva para los de Delfino, que en la próxima fecha irán ante el conflictuado Colón en Santa Fe que no levanta cabeza. Para la jornada, la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer la nómina y será arbitrado por Pablo Giménez, quien estará acompañado por Ramón Ortiz y Joaquín Badano como asistentes de línea y el cuarto árbitro Federico Guaymas.
La realidad de los dueños de casa es otra muy diferente, ya que el Sabalero perdió en condición de visitante frente a Defensores de Belgrano y sumó allí su sexto partido al hilo sin ganar en el torneo. El partido frente a los del Imperio será para cortar la racha o finalmente resignarse a los puestos bajos.
Aún así y como para cada partido, el guardameta celeste enfatizó en no confiarse y tomar al equipo santafesino como otro rival duro al que no le perderán pisada. "No nos relajamos, queremos sacar la mayor cantidad de puntos en todo lo que viene y solo nos enfocaremos en dar lo mejor dentro de la cancha" afirmó.
Finalmente, sobre su gran presente profesional declaró: "Estoy muy contento porque siempre a un arquero se le remarcan errores, y cuando tenés la oportunidad de atajar una pelota en el último minuto y que la gente lo reconozca es lindo" expresaba Olivera en relación a una atajada épica que supo salvar sobre los últimos minutos de juego en el Candini.
El plantel viajará a Santa Fe el domingo al mediodía; por lo pronto se mantiene activo bajo la dirección técnica de Iván que tiene en mente desde el primer día avanzar sin miedo ante cualquier rival de la categoría. Estudiantes se ilusiona en grande y pisa fuerte en el reducido.
