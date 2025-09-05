El Colón de Medrán tendría retoques en sus tres líneas

Pasaron cosas en el Bajo. Más allá de la calma en sus declaraciones, después de perder con Defensores de Belgrano, el entrenador sabalero está convencido que debe cambiar para mejorar de cara al durísimo cruce de este lunes, a las 19, contra Estudiantes de Río Cuarto. Se vienen los retoques de Ezequiel Medrán. Foto: Juan Foglia.