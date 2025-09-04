"Colón nunca le pagó un solo peso a Espínola y así lo afirma el fallo del TAS"

Hay que empezar a rezar. Colón tiene cuarenta días para pagarle al futbolista paraguayo Alberto Espínola en dos monedas: 12.860.000 de pesos más 5% de interés anual y 345.000 dólares más 5% de interés anual, además de las costas del reclamo. "En caso de no hacerlo, tendrá prohibición de fichajes por tres mercados" (inhibición de la FIFA). Foto: Manuel Fabatía.