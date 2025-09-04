"Colón nunca le pagó un solo peso a Espínola y así lo afirma el fallo del TAS"
Acorde a los tiempos de FIFA, Colón tendrá que tener liquidez para evitar la inhibición: 12.860.000 de pesos, 345.000 dólares, los intereses y los costos del reclamo. ¿Qué tiempo tiene el Sabalero?: 40 días desde ayer.
Hay que empezar a rezar. Colón tiene cuarenta días para pagarle al futbolista paraguayo Alberto Espínola en dos monedas: 12.860.000 de pesos más 5% de interés anual y 345.000 dólares más 5% de interés anual, además de las costas del reclamo. "En caso de no hacerlo, tendrá prohibición de fichajes por tres mercados" (inhibición de la FIFA). Foto: Manuel Fabatía.
En una entrevista exclusiva con el programa ADN GOL (FM 96.7), Fernando Baredes, abogado del futbolista paraguayo Alberto "Beto" Espínola, rompió el silencio, ya que nadie nunca habló desde que inició este conflicto y confirmó lo que hasta hoy era sólo un rumor periodístico: "Lo que publicó el colega de ustedes, César Luis Merlo, es tal cual lo que nos notificaron ayer a las partes". Desde su cuenta @CLMerlo, se informaba: "El TAS falló en contra de Colón, lo condenó a pagarle a Alberto Espínola y, en caso de no hacerlo,tendrá prohibición de fichajes por 3 mercados. Son $12.860.000 más 5% de interés anual más U$S 345.000 más 5% de interés anual".
"El resultado del fallo es correcto: el TAS nos los ha notificado a nosotros, los abogados; obviamente al club también y al jugador. Esta era la última instancia, en este caso, donde Colón podía seguir apelando. Colón ya había perdido en la FIFA el reclamo de Alberto Espínola; había apelado al TAS y ahora está confirmada la sentencia de primera instancia. No acostumbro a hablar de cifras, porque no es mi dinero. La sentencia en sí es como se indica: Colón debe cancelarlo dentro de los próximos 40 días. El TAS, como norma, el día que te notifica el laudo te pregunta si estás de acuerdo en la publicación del mismo; eso no quiere decir que lo vaya a publicar. Si las partes autorizan la publicación, en la página del TAS en la parte de jurisprudencia están todos los fallos, absolutamente todos. Esto no es una instancia judicial, es una instancia de arbitraje. Entonces, la voluntad de las partes debe respetarse".
-Pasando en limpio, más allá que es un arbitraje del TAS, ¿a Colón ya no le quedan instancias para apelar?
-Para que lo puedan entender: esto fue un fallo como si fuera el de la Cámara de Santa Fe. Quedaría una instancia más, si tiene determinados fallos formales; no por el reclamo en sí: violación del derecho de defensa, violación del derecho de ser oído, etc. Son cuatro puntos, que en este caso no se cumplen. Entonces, para Colón fue la última instancia.
-El reclamo inicial era, en términos de dinero, el doble de lo que falla el TAS a favor del jugador. ¿Qué sensación tiene, como abogado de Espínola, de la defensa de Colón?
-El letrado que defendió a Colón es uno de los que tengo en la más alta consideración en cuanto a sus conocimientos en derecho deportivo. Es muy feo decir "es el mejor", pero es uno de los referentes y creo que hizo el mejor esfuerzo para defender a Colón...al igual que nosotros en el estudio hemos hecho el mejor esfuerzo para defender a Beto.
-¿Qué tipo de "cliente" fue Alberto Espínola al momento de activar el reclamo?
-Yo personalmente te puedo decir que Beto siempre sintió que no fue oído en su momento, algo en lo cual no estaba yo presente, aunque lo pude hablar con Beto varias veces. No fue oído ni tratado correctamente por la gente de Colón con la que le tocó hablar en su momento. Era la gestión de Vignatti y Vignatti tenía un montón de interlocutores; no era Vignatti solo. ¿La verdad? él se lesionó, volvió a Santa Fe a rehabilitarse y después veía que era un problema para el club. Como se había convertido en un problema en cuanto a la rehabilitación, "Beto" redujo sus pretensiones económicas mensuales: ¡Así y todo, igual no le pagaron!. O sea, no le pagaron y él se volvió para Paraguay a terminar su rehabilitación, con la idea de generarle un inconveniente menos al club. Recibía siempre la promesa de "podemos", "no podemos", "vamos a ver", "veremos", "que tenga paciencia". Todas esas cuestiones, al fin y al cabo, a Beto lo pusieron en esta situación. Él tiene muchos años en el fútbol, no es un chico joven. Colón no era su primera experiencia, es un jugador de Selección; no es conflictivo: con 15 años en primera división estuvo en nueve clubes: en ocho no tuvo problemas. Es un jugador querido en el fútbol paraguayo.
-Conclusión, Fernando: ¿se puede decir que Alberto Espínola fue un cliente que llegó "enojado" al estudio de ustedes?
-Yo a Alberto lo conozco hace 10 años, no es que me trajeron este caso como un caso puntual; yo te puedo hablar de Alberto de hace 10 años; o sea, de cuando tenía 20/22 años. Es una excelente persona y sí...estaba enojado. Alberto estaba enojado, pero más allá de la plata, porque todos trabajamos por la plata, era por el destrato. Yo quiero dejar algo bien claro: Alberto está muy agradecido al público de Colón, a la gente de Colón. El destrato en cuanto a su reclamo fue muy alto; yo siempre trato de ponerme en la posición del de enfrente.
-Con el famoso tema de la lesión, jugando Espínola las Eliminatorias FIFA, se dijo en Colón que la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), se tenía que hacer cargo económicamente porque se lesiona jugando para su Selección y no con su club...
-Acá hay una confusión: la ley claramente indica que hay una póliza de seguros que tiene la FIFA a favor de los clubes que ceden a sus jugadores a las Selecciones Nacionales. Pero no es que el seguro debía pagarle a Alberto Espínola; el que estaba obligado a pagarle a Alberto toda la vida fue Colón. Es más, Colón tenía un derecho para ir a esa compañía de seguro y decirle: "Mire, yo le pagué a Espínola sus sueldos, ¿me puede devolver la plata, por favor, de tal mes a tal mes?". Colón mantenía su derecho y te voy a decir otra cosa, porque también se dijo que Alberto no colaboró en eso: ¿sabés cuál era el problema más importante que tenía Colón?: cuando la compañía de seguros dice, "Bueno, traigan los últimos tres recibos de pago para saber que Espínola estaba al día", la realdad es que en Colón no había nada. Ahí, el trámite se empantanó para Colón. Alberto hizo todo lo posible para evitar el juicio: se bajó el sueldo, se dio plazos, no quería terminar en juicio con Colón de Santa Fe.
En otro tramo de la entrevista, exclusiva con ADN GOL (96-7), el abogado Fernando Baredes, defensor del futbolista paraguayo Alberto "Beto" Espínola, aseguró que "Vignatti nunca habló conmigo, siempre hubo otros interlocutores, porque la mediación fue en marzo del 2024" (N. de R.: ya había asumido Godano). Al toque, agrega: "Con los que cambiamos el contrato, donde Espínola reducía su pretensión salarial, fue con la gestión anterior".
-O sea que estamos hablando de un montón de situaciones que llevaron a la demanda del jugador contra Colón...
-La gente piensa que el futbolista juega al fútbol y gana plata por jugar al fútbol sin ver que se levantan todos los días a las 6 de la mañana, no tienen fines de semana con su familia, se concentran...A eso hay que sumarle que Alberto estaba a 3.500 kilómetros de su casa original. El destrato humano fue no cumplirle y no cumplirle posterior a la lesión; porque no le cumplieron antes ni después. "Beto" llegó en julio: en los reclamos está julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. No es que Alberto dijo, "Ah, bueno, en enero reclamó diciembre".
-¿Qué pasa si Colón les propone un pago pero en cuotas?
-Legalmente, si yo recibo cualquier tipo de oferta, más allá de mi pensamiento, se la tengo que trasladar a "Beto". Aunque me digan 70 cuotas o 1.000 cuotas: "Beto" puede decir sí o no. Yo no puedo no trasladarle cualquier tipo de oferta que le hagan.
-Si en estos 40 días el club no puede generar ese monto del reclamo de Espínola, ¿la penalidad (inhibición) para Colón es automática?
.No, no. Hay un procedimiento: hoy este fallo es del TAS...Tribunal de Arbitraje del Deporte El que sanciona al club es la Comisión de Disciplina de la FIFA. O sea, Alberto tendrá que ir con su fallo y decir: "Mire, ya pasó el plazo y Colón no me pagó". Entonces, automáticamente, ahí FIFA lo sanciona: es un paso más, muy cortito, un trámite administrativo nada más.
-¿Es habitual que venga un futbolista y te diga jugué diez meses y "no me pagaron nada"? Antes, por ejemplo, se decía, "me pagaron el blanco, pero me están debiendo el contrato en negro"...
-Lo que hay hoy es una normativa que le exige a los clubes y hay dos tipos de contratos: el que se llama contrato privado, que se presenta hace varios años en la AFA, y el contrato federativo. Esos dos tipos de contratos se presentan. y la obligación de los clubes es mantener al día esos contratos. El fallo lo dice, no lo digo yo: Colón no le pagó nada. Los considerandos del fallo dicen que el futbolista no percibió ningún salario; no hay ningún invento. Es más, vuelvo al tema del seguro: a Colón se le empantana el tema del seguro porque no pudo presentar el pago de los últimos tres meses. O sea...se lesionó en octubre, Alberto: vayan para atrás con los meses: septiembre, agosto, julio. El primer mes que Beto estuvo en Colón fue en julio y se lesiona el 18 de octubre en el partido de Paraguay. Hagan la cuenta ustedes, no hace falta que crean en mí...hagan la cuenta nomás.
-Fernando, la última: elogiaste al abogado que defendió a Colón con el tema Espínola. ¿Puedo saber el nombre de tu colega?
-Sí, por supuesto. Es uno de los abogados más conocidos en esta materia: es Ariel Reck, a quien le tengo un gran respeto, no sólo como persona que es lo más importante; le tengo una gran consideración profesional.
Comunicado oficial sabalero del tema Espínola
"Se informa a los asociados del Club Atlético Colón que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) ha emitido en el día de ayer el laudo por el que se ratificó lo resuelto por la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA con relación al reclamo formulado por Alberto Espínola contra nuestra institución por deudas generadas en el año 2023.
"Inicialmente se había reclamado a nuestra institución el pago de la suma de USD 719.908,67, siendo ello rechazado parcialmente por la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA a instancia de la defensa legal realizada por el Club, reduciéndose el monto a pagar a la suma de USD 345.000 + $12.859.500 con más el 5% de interés anual.
El paraguayo Alberto Espínola, observando un partido de Colón afuera de la cancha y lesionado. De todos los reclamos, es el que más le está costando a la dirigencia sabalera. Crédito: Manuel Fabatía
"Así, en el día de ayer, el laudo del TAS confirma lo resuelto por la Cámara de Resolución de Disputas y el monto que la misma ordenó pagar, comenzando a correr el plazo para el correspondiente pago a cuyos efectos se iniciarán las tratativas pertinentes", expresa la Comisión Directiva de Colón en un comunicado oficial.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.