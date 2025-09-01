La previa sabalera desde el Bajo

Colón: el caso Farías, el mini torneo de Medrán y las próximas elecciones

Hubo fuertes lluvias el domingo en Buenos Aires pero mermaron el lunes. Cancha chica que le trae malos recuerdos a Colón: allí se inició, el año pasado, el bajón del equipo cuando dirigía Delfino. La novedad es que está concentrado Cristian García, que todavía no debutó