Colón: el caso Farías, el mini torneo de Medrán y las próximas elecciones
Hubo fuertes lluvias el domingo en Buenos Aires pero mermaron el lunes. Cancha chica que le trae malos recuerdos a Colón: allí se inició, el año pasado, el bajón del equipo cuando dirigía Delfino. La novedad es que está concentrado Cristian García, que todavía no debutó
La pregunta es qué va a pasar con relación a la demanda presentada por Facundo Farías. Por un lado, la directiva actual dio cuenta de la presentación del reclamo del jugador por el no pago del 15 por ciento. Por el otro, la dirigencia anterior salió también a la opinión pública para mostrar el convenio que se celebró en escribanía pública y en el que consta la donación de más de 145 millones de pesos que, según expresa el mismo documento, debía ser destinado a las necesidades de las divisiones inferiores de la institución. Es cierto también que Farías había manifestado otra cosa en su momento, que no quería reclamarle dinero al club. Pero ahora sale con esta demanda luego de haber firmado un contrato de donación. A ese monto antes señalado, hay que agregarle multas e intereses, con lo cual se incrementa. “Es una fortuna”, señalaron a El Litoral.
El domingo fue un día de mucha lluvia en Buenos Aires, pero este lunes mejoraron las condiciones más allá de que el cielo permaneció nublado. El campo de juego de Defensores de Belgrano no es de los mejores y, además, es una cancha chica: 98 metros de largo por 68 metros de ancho. Cuando Colón jugó la última vez en este estadio –el año pasado de la mano todavía de Delfino-, el entrenador sabalero había preparado el partido de la misma manera que anteriormente lo hizo con Brown de Adrogué: achicando el campo de juego para adaptarse a condiciones diferentes al de Colón.
Colón iba a jugar el domingo por la tarde con Estudiantes de Río Cuarto –el equipo que, precisamente, dirige Delfino con muy buen suceso- pero se pasó para el lunes 8 de setiembre a las 19 en el Brigadier López. También hubo una modificación para el partido con Talleres de Remedios de Escalada, que no irá el sábado 13 sino que se jugará el domingo 14 a las 15.
El partido ante el Estudiantes de Delfino se pasó para el lunes 8 de septiembre. Foto: Archivo
Entre los nombres en común de Colón y Defensores podemos mencionar al arquero Luis Felicetti; los defensores Emir Faccioli, Osvaldo Barsottini, Abelardo Cheves y Carlos Schneider; los volantes Cristian Pellerano, Daniel Cano, Mauro Formica, Pablo Cantero, Braian Guille, Jacobo Mansilla, Matías Oyola y Facundo Pereyra y, como delanteros, a Raúl de la Cruz Chaparro, Jose Sand, Rodrigo Canario y José Ocaño, que militó en Colón a principios de los 70 compartiendo la delantera con la Chiva Di Meola y el Piojo Zibecchi.
Cristian García volvió a estar en la lista de viajeros para este partido. Llegó al club hace casi tres meses y todavía no ha podido debutar. Primero fue una cuestión administrativa (no pudieron meter a tiempo el pase internacional y ahí se perdió un mes). Y luego, el volante central tuvo dos lesiones que lo marginaron. Iba a debutar con Yllana, que fue quien lo trajo, en el partido contra Temperley. Después llegó el tiempo de Minella, que dirigió siete partidos y no lo pudo utilizar. Y ahora lo tendrá a disposición Medrán.
Para este partido, Fabián Nardozza no pudo contar con Ezequiel Aguirre ni Emiliano Vecchio quienes se están recuperando de sus lesiones. Tampoco Agustín Massaccesi, ya que el defensor llegó a las cinco Amarrillas, aunque se produjo la vuelta de Gustavo Mendoza. En el caso de Colón, Thaller y Gaitán podrían estar en condiciones para el próximo partido ante Estudiantes de Río Cuarto, volvió Yunis a formar parte de la delegación, el Pulga Rodríguez fue al banco porque no está en las mejores condiciones desde lo físico para aguantar los 90 minutos y sigue afuera Tomás Gallay.
Se inició el mes de setiembre y se empiezan a acortar los plazos si es que existe la posibilidad de que la actual comisión directiva adelante el llamado a elecciones. Debe ser con 60 días de anticipación, con lo cual en este mes debería convocarse para que se lleven a cabo en noviembre. Si esto no ocurre en los próximos 30 días, habrá que pensar nomás en diciembre. La última fecha está prevista para el fin de semana del 11 de octubre, cuando Colón juegue como local ante Defensores Unidos de Zárate. De allí en adelante se abrirá un largo período de 3 meses y medio sin fútbol oficial para la institución, ya que el inicio de la próxima temporada será, con seguridad, a fines de enero y en esta ya no hay chances ciertas, en la práctica, de clasificación para el Reducido. Sería bueno que se piense decididamente en el mes de noviembre para adelantar tiempos y que la nueva dirigencia (aunque sea el oficialismo) tenga el tiempo que la actual comisión directiva no tuvo cuando se hizo cargo del club el 28 de diciembre, cinco días antes del inicio de la pretemporada y a un mes del comienzo del torneo.
Se vienen las elecciones en Colón. Foto: Fernando Nicola
El contrato de Medrán es hasta diciembre del año que viene, pero tiene una cláusula de rescisión en diciembre de este año. El actual técnico juega su “propio torneo” de siete partidos (el primero fue empate con Chacarita) en el que intentará convencer “a propios y extraños” para ganarse la confianza y continuar, aún a sabiendas de que se somete a un proceso electoral.
