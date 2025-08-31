Los de Zárate se pusieron a 9 de Colón

El CADU hizo llover: hundió a Talleres y lo obliga al Sabalero

Fue una final por del descenso, que prácticamente condena a los de Remedios de Escalada a perder la categoría. Con un partido más, se puso a nueve de Colón. En la última fecha, el CADU viene al Brigadier.