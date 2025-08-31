El CADU hizo llover: hundió a Talleres y lo obliga al Sabalero
Fue una final por del descenso, que prácticamente condena a los de Remedios de Escalada a perder la categoría. Con un partido más, se puso a nueve de Colón. En la última fecha, el CADU viene al Brigadier.
El CADU ganó una final por el descenso ante Talleres de Remedios de Escalada: Foto: Gentileza Talleres (RE).
Talleres de Escalada perdió con Defensores Unidos de Zárate por 1 a 0 en el estadio Pablo Comelli por la fecha número 29 de la Zona B de la Primera Nacional. Con un gol convertido por Luis Olivera sobre el final del primer tiempo, el albirrojo ve cada vez más comprometidas sus chances de permanencia en la categoría. Los de Zárate, con un partido más (Colón juega este lunes con Defensores de Belgrano), se pusieron a nueve (9) del Sabalero y en la última lo visitan en el Cementerio de los Elefantes.
En el inicio del partido se dio un juego de golpe por golpe. Los dos necesitados de la victoria buscaban ponerse en ventaja, pero iban a chocar contra los arqueros. Estuvo brillante primero Mauricio Aquino al taparle el grito a Matías Flores. En la réplica, el palo le dijo que no al CADU y luego Damián Tello salvó a Talleres de la caída de su valla.
Talleres (RE) perdió de local ante el CADU y quedó último. Foto: Gentileza Talleres (RE).
Se daba un juego de ida y vuelta, en el cual la visita era mucho más punzante y tenía las situaciones más claras de gol. En el mediocampo crecía la figura de Enzo Trinidad como también la de Benjamín Ortiz, por lo que el equipo de Zárate ejercía su predominio y le ganaba todos los duelos a Talleres. Tanto Nelson Acevedo como Hernán Taborda perdían la pelota constantemente y el público presente en Escalada comenzaba a impacientarse.
Tal fue así que Defensores Unidos golpeó en el momento justo. A los 43 minutos, un centro desde la derecha y el mal despeje de la defensa albirroja le dio la posibilidad a Luis Olivera casi cayéndose de marcar el 1 a 0 a favor del visitante. Baldazo de agua helada para Talleres que en el segundo tiempo tenía que ir con todo por el empate.
En el complemento, Talleres fue con todo por el empate pero dejaba huecos atrás. Eso lo aprovechó la visita que con un remate de Lautaroo Ceratto casi pone el segundo si no fuera por la espectacular atajada de Tello. El tallarín estaba para el cachetazo.
Con algunos cambios, Jorge Vivaldo intentó hacer reaccionar a sus dirigidos pero en cada contragolpe la visita estuvo muy cerca de sentenciar el partido. Si no fuera por Tello, el local se hubiera ido vencido por mayor diferencia.
Talleres (RE) perdió de local ante el CADU y quedó último. Foto: Gentileza Talleres (RE).
Sin embargo, Talleres tuvo chances pero con el nerviosismo de su gente no pudo alcanzar el empate. Fue una derrota durísima que casi sentencia su suerte en la categoría. Con esta caída, el conjunto de Escalada quedó último en las posiciones con 17 puntos, fue superado por el CADU que alcanzó las 19 unidades. Ahora, Talleres quedó a 9 puntos de Almirante Brown y con cinco fechas por delante depende de un milagro para lograr la salvación.
Síntesis
Talleres de Escalada (0): Damián Tello; Maximiliano Rodríguez, Luciano Sánchez, Nicolás Malvacio, Rodrigo Díaz; Hernán Taborda, Nelson Acevedo, Gabriel Rocha, Matías Flores; Camilo Viganoni y Leonel Barrios. DT: Jorge Vivaldo.
Defensores Unidos de Zárate (1): Mauricio Aquino; Juan Cruz Argüello, Facundo Laumann, Federico Marchesini, Luis Olivera; Sebastián Sánchez, Benjamín Ortíz, Enzo Trinidad,, Martín Giménez; Santiago Patroni, Lautaro Ceratto. DT: Santiago Davio.
Gol: 43 min. Luis Olivera (CADU).
Amonestados: Juan Arguello (CADU), Sebastián Gallardo (Talleres).
Árbitro: Fernando Echenique. Estadio: Pablo Comelli.
Tabla de la Primera Nacional
