“Farías le hace juicio a Colón por algo que ya donó y firmó en Agremiados”

En las últimas horas, la entidad del Barrio Centenario hizo pública la demanda judicial de “La Joya”, transferido al Inter de Messi y hoy en Estudiantes. Reclama el 15 por ciento de esa operación y desconoce el acto de donación. El tema ya está en manos de los abogados sabaleros.
Hace apenas algunas horas, un comunicado público de la actual conducción del Club Atlético Colón, que encabeza Víctor Francisco Godano, sacudió al pueblo sabalero.
“La Comisión Directiva del Club Atlético Colón informa a sus asociados/das que hemos sido notificados del inicio, por apoderados, de una demanda judicial por parte del ex jugador Facundo Hernán Farías contra nuestra institución, reclamando el pago del 15% de su transferencia al Club Inter Miami C. F. R de la MLS (Mayor League Soccer L.L.C.) que fuera realizada por las anteriores autoridades en el mes de Julio del año 2023 y pretendiendo desconocer el acto de donación que hiciera a favor de nuestras divisiones inferiores. Dicho planteo judicial ya se encuentra siendo analizado jurídicamente a los fines de poder definir, con prudencia y responsabilidad, la estrategia procesal en defensa de nuestra institución. En lo demás, seguiremos defendiendo los intereses del Club, enfocados en continuar saneándolo y ordenándolo con el mismo compromiso que a lo largo de nuestra gestión”, expresa textualmente lo publicado en las redes oficiales del Sabalero.
Los letrados y ex dirigentes que llevaron adelante esa histórica transferencia de Facundo Farías, en tiempos de José Néstor Vignatti, decidieron romper el silencio y enviaron formalmente una serie de consideraciones a la redacción de El Litoral de manera exclusiva en medio de otro escándalo en el Mundo Colón.
. “Toda la documentación que se generó en la transferencia del jugador Facundo Farías se encuentra en poder de la institución en el mismo club”
. “También nosotros, como ex dirigentes, contamos con la documentación que ahora aparece en forma de reclamo de Facundo Farías, en virtud que el mismo jugador donó su porcentaje del quince por ciento (15 %) para ser afectado a las actividades y necesidades de la institución”
. “Todo lo que estamos expresando, y que hace algunas horas le ratificamos de manera verbal a integrantes de la actual Comisión Directiva de Colón, se dio en el marco de un convenio que se firmó y se certificó con las respectivas firmas en una Escribanía Pública, con fecha 27 de junio de 2023”
. “Si esa documentación no estuviera correcta, nunca se podría haber celebrado la transferencia internacional. El paso siguiente fue entregar personalmente en la sede de Futbolistas Argentinos Agremiados; luego de recibida, el gremio de los jugadores en la Argentina, la remitió a la propia Asociación del Fútbol Argentino (AFA), para que fuera AFA quien pueda habilitar al jugador para desempeñarse en el club Inter de Miami, de la MLS. Fue la AFA quien envió el transfer a la liga americana”
. “Es la mayor prueba que el convenio está firmado por Facundo Farías. Es un documento claro y elocuente; de otra manera, sin la firma y el consentimiento del jugador, la AFA no hubiera podido enviar el transfer al Inter de Miami, donde terminó jugando”
. “Finalmente, no deja de sorprender este cambio de actitud de Farías contra Colón, iniciando una demanda. Si algo tienen los medios de comunicación de estos tiempos son los archivos. Existen expresiones periodísticas realizadas por Facundo Farías a distintos medios donde admite que había donado al club es porcentaje y afirma que nunca accionaría contra Colón”
