La firme respuesta del Vignattismo

“Farías le hace juicio a Colón por algo que ya donó y firmó en Agremiados”

En las últimas horas, la entidad del Barrio Centenario hizo pública la demanda judicial de “La Joya”, transferido al Inter de Messi y hoy en Estudiantes. Reclama el 15 por ciento de esa operación y desconoce el acto de donación. El tema ya está en manos de los abogados sabaleros.