Nuevo escándalo en Colón: Facundo Farías demandó al club

Colón de Santa Fe sumó un nuevo capítulo a su compleja situación institucional. En medio de una campaña irregular en la Primera Nacional, con cuatro entrenadores en menos de un año y un presente lejos del ascenso, la dirigencia informó que fue notificada de una demanda judicial iniciada por Facundo Farías.
El delantero, actualmente en Estudiantes de La Plata, reclama el pago del 15% correspondiente a su venta al Inter Miami, realizada en julio de 2023 por la anterior comisión directiva.
La denuncia y un trasfondo incómodo
El comunicado de la actual dirigencia sostiene que Farías "pretende desconocer el acto de donación que hiciera a favor de nuestras divisiones inferiores". El texto fue difundido a través de los canales oficiales del club y está firmado por la Comisión Directiva. Allí se confirma que el reclamo ya fue judicializado por los apoderados del futbolista.
La denuncia se formaliza pocas semanas después de que el propio Farías declarara que intentó regresar al Sabalero tras su frustrado paso por la MLS. Sin embargo, la situación legal parece profundizar la distancia entre el ídolo juvenil y la institución.
Lo que dijo Farías sobre la venta
Las primeras señales públicas del conflicto aparecieron en enero de este año, cuando el jugador expresó su descontento en una entrevista con Sol Play FM 91.5:
“Tuve que dejar el 15% de mi pase al club para las Inferiores o no me vendían. Creo que no hubo ningún cambio en las instalaciones ni en ninguna de las otras instalaciones del club”, cuestionó.
Y añadió con dureza:
“No es un buen trato que se le da a los chicos, había chicos entrenando con pelotas de YPF. Estoy esperando que al menos les den una pelota”.
Desde entonces, su relación con Colón se mantuvo ambigua: días antes de que se conociera la demanda, el delantero volvió a hablar de su deseo de retornar.
El delantero había confesado que buscó volver a Colón este año.
“Me voy a retirar en Colón”
En la misma emisora, Farías aseguró semanas atrás que buscó volver a Santa Fe antes de firmar con Estudiantes.
“Tengo mucha ilusión de que podamos volver este año. Si no es ahora, sé que va a ser más adelante. Me voy a retirar acá, estoy tranquilo con eso”, dijo.
Y completó:
“Mandé mensajes por todos lados. Volví loco a mi mujer, a mi familia. Les decía: ‘Si se puede hacer algo, me voy’. Pero ya estaba todo muy avanzado. La intención de ambos lados estuvo, eso quiero que el hincha lo sepa”.
La demanda pone en jaque esa posible reconciliación.
