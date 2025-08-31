Este lunes a las 19.10 contra Defensores

Colón va al Bajo para salir de abajo de la mano de Medrán

El DT sabalero, que debutó con una buena reacción del equipo ante Chacarita, repite el mismo once que empató con el “Funebrero” en el Brigadier López. Colón, que dejó de perder con Medrán, necesita volver a sumar de a tres: lleva cinco sin ganar.