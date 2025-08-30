Yunis suplente y "Pulga de a poco": Medrán pone el mismo once en Colón
Después de la interesante reacción ante Chacarita, cortando las cuatro derrotas al hilo con Minella, Ezequiel Medrán repite la misma receta en Colón. El rival de turno no juega por nada: ni Reducido ni descenso. Arranca 19.10.
Los once del otro día. La primera expresión futbolera de Ezequiel Medrán como entrenador del Club Atlético Colón: fue 1 a 1 ante Chacarita Juniors en el Cementerio de los Elefantes. El nuevo DT quedó conforme y repite los titulares este lunes ante Defensores de Belgrano. Les da confianza a los mismos. Foto: Carolina Niklison.
Este lunes, desde las 19.10, Ezequiel Medrán dará su segundo paso como nuevo entrenador de Colón, visitando en el Bajo a un híbrido Defensores de Belgrano que ya no pelea por nada: quedó a 9 puntos del Reducido y no tiene problemas con el descenso. Después del interesante debut ante Chaca, el ex DT del "Lobo" mendocino y Rafaela pondrá en campo a los mismos once titulares de la última presentación sabalera. El punto del otro día sirvió para dejar de perder; ahora buscará ganar tres puntos, algo que no logra el Sabalero desde hace cinco jornadas.
A pesar que está de alta Zahir Yunis en el medio y de lo que siempre genera Luis Miguel Rodríguez, el Dt no toca el once. En el mediocampo, quedó muy conforme con el binomio Oscar Garrido al lado del nuevo capitán Nicolás Talpone. Como el "Pulga" viene de una cuestión fibrilar, la idea es "llevarlo de a poco para que no se vuelva a lesionar". Frente a Chacarita, jugó unos 25 minutos en reemplazo de Manuel Ignacio Lago.
Como lo fue durante toda la temporada de ascenso, Medrán "sufre" medio equipo afuera. Emmanuel Gigliotti llegó a cinco amarillas contra Chacarita en Santa Fe y no podrá estar en el Bajo. En la tanda de lesionados aparecen Nicolás Thaller, Lautaro Gaitán, Christian Bernardi y Tomás Gallay. La duda, como pasa desde que llegó hace meses a Colón como refuerzo sin poder debutar, es la de Cristian García, volante central que llegó del fútbol peruano.
Tomás Giménez; Gonzalo Bettini, Gonzalo Soto, Guillermo Ortiz y Facundo Castet; Federico Jourdan, Nicolás Talpone, Oscar Garrido e Ignacio Lago; José Barreto y Facundo Castro serán los once titulares que pondrá este lunes, desde las 19.10, Ezequiel Medrán en su segunda experiencia como entrenador sabalero.
Después de visitar al "Dragón", Colón ya tiene una agenda bastante definida, de cara a sus próximos compromisos en el torneo de la Primera Nacional de AFA. Hace poco días, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la programación del partido por la jornada 30: Colón recibirá a Estudiantes de Río Cuarto y el encuentro se disputará el domingo 7 de septiembre, a las 16.45, en el estadio Brigadier López. La AFA confirmó, de paso, que irá por TV.
Luis Miguel “Pulga” Rodríguez volvió a sumar minutos tras su recuperación.Foto: Manuel Fabatía
Posteriormente, por la jornada número 31, Talleres de Remedios de Escalada recibirá a Colón en el sur del Gran Buenos Aires: la AFA lo programó para el sábado 13 de septiembre, desde las 15.30, por ahora sin confirmación de pantalla de TV. Finalmente, Colón tendría también un borrador por la fecha 32: el agrandado Deportivo Morón pisará el Cementerio de los Elefantes. Este cruce, del Sabalero con el "Gallito", está marcado para el domingo 21 de septiembre (el día de la Primavera), pero por ahora sin horario, aunque seguramente sí televisado desde el Brigadier López a todo el país.
