Yunis suplente y "Pulga de a poco": Medrán pone el mismo once en Colón

Los once del otro día. La primera expresión futbolera de Ezequiel Medrán como entrenador del Club Atlético Colón: fue 1 a 1 ante Chacarita Juniors en el Cementerio de los Elefantes. El nuevo DT quedó conforme y repite los titulares este lunes ante Defensores de Belgrano. Les da confianza a los mismos. Foto: Carolina Niklison.