Este lunes a las 19 en el Cementerio de Elefantes

Colón: recuperar la memoria contra el primer DT de Godano

Las derrotas de CADU y Talleres descomprimieron mucho el fantasma del tema descenso, más allá que Colón los debe enfrentar a los dos. Con algunos cambios, Medrán busca su primera alegría. Enfrente, Iván Delfino, ex DT sabalero, con Estudiantes de Río Cuarto.