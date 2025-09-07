Colón: recuperar la memoria contra el primer DT de Godano

Colón, favorecido por los resultados ajenos (perdió el CADU y también perdió Talleres), buscará este lunes desde las 19 una alegría después de seis fechas en el Cementerio de Elefantes cuando reciba a Estudiantes de Río Cuarto, que justamente viene haciendo una gran campaña (llega cuarto a cuatro unidades de la punta) de la mano de Iván Raúl Delfino, el primer entrenador con el que el presidente actual, Víctor Francisco Godano, soñó con el ascenso en el inicio de la gestión.
Conforme con la buena reacción en su debut (1 a 1 ante Chacarita, mereciendo ganar) y descolocado por otra mala salida en el Bajo frente a Defensores de Belgrano (fue derrota 1 a 0 con el "Dragón"), Ezequiel Medrán trabajó mucho este complicado partido ante el equipo del Imperio cordobés que se ilusiona con pelear el ascenso. Para igualar la batalla táctica, ordenó al menos una modificación por cada línea y podría agregar alguna más para definir los once titulares que saldrán este lunes en el Brigadier López, con arbitraje de Pablo Giménez y sin TV de TyC Sports.
Gonzalo Maffini, de 32 años y oriundo de General Cabrera, es el capitán de Estudiantes, el rival sabalero y habló de este momento sabalero: "Colón tiene muy buenos jugadores, nadie duda con los nombres del plantel. Creo que los muchos cambios de entrenadores no lo ayudaron, eso siempre afecta. ¿Si tenemos que jugar con la desesperación de Colón?: no lo creo, tenemos que hacer lo que hacemos nosotros siempre y no apartarnos de la idea de juego".
El zaguero, consultado por las chances de ascender, dijo "creemos que sí, nos tenemos mucha fe. Por ahí este torneo es un poco cambiante y muy difícil, muy duro, muy largo. Pero, bueno, estamos a falta de cinco o seis fechas y estamos a cuatro puntos en la punta. Lo cual tampoco te da el ascenso porque también tenés que ir a jugar una final. Lo cual es otra historia aparte. Pero, bueno, estamos cerca. así que sí creo que sí que estamos en competencia y tenemos un equipo competitivo".
En cuanto a las modificaciones, la idea con la que probó Medrán es la siguiente: Tomás Giménez; Gonzalo Bettini, Nicolás Thaller, Guillermo Ortiz y Facundo Castet; Federico Jourdan, Nicolás Talpone, Zahir Yunis e Ignacio Lago; Luis Rodríguez y Facundo Castro. Pasando en limpio: Thaller por Soto en el fondo, el chico Yunis por Oscar Garrido en el medio y el "Pulga" Luis Miguel Rodríguez por Barreto en la ofensiva. En algún momento pensó en también poner a Facundo Sánchez como lateral derecho, pero finalmente le mantiene la titularidad a Gonzalo Bettini.
Colón necesita, de la mano de Medrán, "acomodar" un poco los números de una campaña donde se quedó sin chances de Reducido en la fecha pasada. Hace seis que no gana, pero de los últimos seis partidos perdió cinco y apenas empató uno. Es uno de los equipos que más perdió en la temporada de ascenso. Por eso el alivio de las derrotas de CADU y Talleres de Escalada.
Todos los rivales opinan lo mismo del Sabalero en la previa de cada partido: "Colón tiene buenos jugadores". Sin dudas, el gran desafío es que puedan recuperar la memoria y regalarle una alegría a la gente en el Cementerio de los Elefantes, este lunes a las 19.
Colón y esa necesidad de volver a ganar, justo contra Estudiantes de Río Cuarto, el equipo de Iván Raúl Delfino, quien fuera el primer entrenador de la era Godano, cuando todos soñaban con el rápido retorno a la Primera División del fútbol grande de la Argentina.
De la mano del "Grandote", Estudiantes pelea
Estudiantes de Río Cuarto se prepara para una nueva presentación oficial de este lunes y así reafirmar sus reales pretensiones de pelear por la cima directa en la Zona B de la Primera Nacional 2025. Los Leones se medirán por la fecha 30 ante el conflictuado Colón en Santa Fe desde las 19:00 en el "Cementerio de los elefantes", duelo que finalmente será transmitido por TYC Sports Play.
Con gran expectativa, los hinchas y fanáticos de la ciudad se preparan para vivir un lunes a pleno fútbol en la B Nacional. Por otra parte, la realidad del equipo local es otra muy diferente, ya que llegará al duelo con una racha adversa de varios partidos al hilo sin conseguir victorias en el torneo.
Finalmente, se sabe que el equipo del Imperio está con sus jugadores plenamente enfocados, algunos en proceso de recuperación, pero la información es totalmente reservada como para cada fecha de la competencia. El experimentado Delfino jamás informa a sus convocados en la previa a los partidos y responde a una lógica de preservar al máximo a su equipo en la toma de decisiones desde el primer día: con gran responsabilidad Estudiantes se mostró alineado y enfocado en un arduo torneo que fecha a fecha imprime mayor complejidad. Hoy el partido será importante y el pueblo celeste está ansioso por el resultado que lo puede seguir posicionado en el lote alto de la Zona B.
