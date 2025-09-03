Nada de adelanto en la fecha de los comicios

Colón arma su asamblea para noviembre y se vota en diciembre

A pesar que el fracaso deportivo "interrumpe" la temporada sabalera el 4 de octubre, las elecciones se llevarán a cabo dos meses y medio después. El lunes, a las 19 y contra el equipo de Iván Delfino, dirige Pablo Giménez