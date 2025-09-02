Agenda Sabalera

¿Cuándo vuelve a jugar Colón?

Tras la caída en el Bajo Belgrano, Colón cambia el foco a la agenda de septiembre: recibirá a Estudiantes (RC) el lunes 8 a las 19 en el Brigadier López y visitará a Talleres (RE) el domingo 14 a las 15.30. Cambios confirmados.