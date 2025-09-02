#HOY:

¿Cuándo vuelve a jugar Colón?

Tras la caída en el Bajo Belgrano, Colón cambia el foco a la agenda de septiembre: recibirá a Estudiantes (RC) el lunes 8 a las 19 en el Brigadier López y visitará a Talleres (RE) el domingo 14 a las 15.30. Cambios confirmados.

Colón parece haber olvidado como ganar. Foto: Juan Manuel Foglia
 0:57
Por: 

Colón viene de perder 1-0 con Defensores y ahora mira el calendario: el cruce con Estudiantes (RC) se reprogramó para el lunes 8/9 a las 19 en el Brigadier. Una semana más tarde, irá a Escalada para enfrentar a Talleres (RE) el domingo 14/9 a las 15.30.

Fecha 30: en el Brigadier López

El partido ante Estudiantes de Río Cuarto pasó del domingo 7 al lunes 8 de septiembre, con horario de 19:00, en el Brigadier López.

Colón marcha puntero y la gente acompaña en gran número. Foto: Fernando NicolaEl público sabalero necesita alegrías. Foto: Fernando Nicola

Fecha 31: en Escalada

La visita a Talleres de Remedios de Escalada quedó para el domingo 14 de septiembre, a las 15:30, en el Pablo Comelli. Resta confirmación de TV.

Colón venció a Talleres este año. Foto: Carolina Niklison.

