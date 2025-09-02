¿Cuándo vuelve a jugar Colón?

Tras la caída en el Bajo Belgrano, Colón cambia el foco a la agenda de septiembre: recibirá a Estudiantes (RC) el lunes 8 a las 19 en el Brigadier López y visitará a Talleres (RE) el domingo 14 a las 15.30. Cambios confirmados.
Colón parece haber olvidado como ganar. Foto: Juan Manuel Foglia
Colón viene de perder 1-0 con Defensores y ahora mira el calendario: el cruce con Estudiantes (RC) se reprogramó para el lunes 8/9 a las 19 en el Brigadier. Una semana más tarde, irá a Escalada para enfrentar a Talleres (RE) el domingo 14/9 a las 15.30.
El partido ante Estudiantes de Río Cuartopasó del domingo 7 al lunes 8 de septiembre, con horario de 19:00, en el Brigadier López.
El público sabalero necesita alegrías. Foto: Fernando Nicola
Fecha 31: en Escalada
La visita a Talleres de Remedios de Escalada quedó para el domingo 14 de septiembre, a las 15:30, en el Pablo Comelli. Resta confirmación de TV.
Colón venció a Talleres este año. Foto: Carolina Niklison.
