Perdió con Defensores y hace 6 que no gana

Colón no sale del estado de desgracia

Fue la primera derrota con Medrán. Defensores aprovechó una pelota que quedó a merced del rústico Gamarra adentro del área y no perdonó. Cambian los técnicos, pero todo sigue igual de mal. Sacó un punto de los últimos 18.