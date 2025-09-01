#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Primera Nacional

Colón visita a Defensores de Belgrano: dónde verlo, horario y formaciones

El Sabalero y El Dragón se enfrentarán desde las 19:10hs por la Fecha 29 de la Primera Nacional en el Estadio Juan Pasquale. El partido será televisado por TyC Sports Play.

Estadio Juan Pasquale - Club Atlético Defensores de Belgrano. Foto: Gentileza
 20:15
 / 
Por: 

El Colón de Medrán paró la racha perdedora y ahora tiene el desafío de sumar de a tres frente a Defensores de Belgrano. El partido es correspondiente a la Fecha 29 de la Primera Nacional y se disputará en el Estadio Juan Pasquale.

Medrán, flamante DT de Colón. Crédito: Carolina NiklisonMedrán, flamante DT de Colón. Crédito: Carolina Niklison

Cómo llegan

Por el lado Sabalero; el plantel parecía haber encontrado el camino con Minella pero fue todo un sueño y el mismo volvió a la reserva. Colón está 15 en el Grupo B con 28 puntos (8G-4E-16P). Ni la llegada del Pulga tranquiliza al público sabalero, que ahora ve como Farías demanda al club.

En tanto, El Dragón está más cerca del reducido: se encuentran en la 11va posición, con 35 puntos (8-11-9). Vienen de empatar con Temperley.

Dónde verlo, a qué hora y quién dirige

Como es normal en la Primera Nacional, el partido será transmitido por TyC Sports y TyC Sports Play a partir de las 19hs.

Yamil Possi es el elegido por la AFA para dirigir el encuentro entre Colón y Agropecuario. Estará acompañado por los jueces de línea Maximiliano Castelli y García Leri; Maximiliano Macheroni será el cuarto árbitro.

ELLITORAL_231671 | Archivo Yamil Possi tendrá su primera vez en la Superliga el sábado en el partido de Colón.Yamil Possi es el encargado de arbitrar el partido. Foto: Archivo

Posible formación de Colón

Colón: Tomás Giménez; Gonzalo Bettini, Gonzalo Soto, Guillermo Ortiz y Facundo Castet; Federico Jourdan, Nicolás Talpone, Oscar Garrido e Ignacio Lago; José Barreto y Facundo Castro

DT: Ezequiel Medrán.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Colón
Primera Nacional
Videos

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro