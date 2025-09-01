Colón visita a Defensores de Belgrano: dónde verlo, horario y formaciones

El Colón de Medrán paró la racha perdedora y ahora tiene el desafío de sumar de a tres frente a Defensores de Belgrano. El partido es correspondiente a la Fecha 29 de la Primera Nacional y se disputará en el Estadio Juan Pasquale.
El Sabalero y El Dragón se enfrentarán desde las 19:10hs por la Fecha 29 de la Primera Nacional en el Estadio Juan Pasquale. El partido será televisado por TyC Sports Play.
Por el lado Sabalero; el plantel parecía haber encontrado el camino con Minella pero fue todo un sueño y el mismo volvió a la reserva. Colón está 15 en el Grupo B con 28 puntos (8G-4E-16P). Ni la llegada del Pulga tranquiliza al público sabalero, que ahora ve como Farías demanda al club.
En tanto, El Dragón está más cerca del reducido: se encuentran en la 11va posición, con 35 puntos (8-11-9). Vienen de empatar con Temperley.
Como es normal en la Primera Nacional, el partido será transmitido por TyC Sports y TyC Sports Play a partir de las 19hs.
Yamil Possi es el elegido por la AFA para dirigir el encuentro entre Colón y Agropecuario. Estará acompañado por los jueces de línea Maximiliano Castelli y García Leri; Maximiliano Macheroni será el cuarto árbitro.
Colón: Tomás Giménez; Gonzalo Bettini, Gonzalo Soto, Guillermo Ortiz y Facundo Castet; Federico Jourdan, Nicolás Talpone, Oscar Garrido e Ignacio Lago; José Barreto y Facundo Castro
DT: Ezequiel Medrán.
