#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Fecha 29

Así quedó la tabla de posiciones de la Primera Nacional tras la derrota de Colón ante Defensores de Belgrano

El Sabalero perdió 1-0 ante El Dragón este lunes por la noche como visitante.

Colón volvió a perder y no gana hace 6 fechas. Foto: Juan Manuel Foglia
 0:31
Por: 

Colón perdió este lunes por la noche ante Defensores de Belgrano por 1 a 0 en el marco de la fecha 29 de la zona B de la Primera Nacional de fútbol de AFA.

Mirá tambiénColón no sale del estado de desgracia

El duelo se disputó desde las 19:10 horas en el estadio Juan Pasquale del barrio bonaerense de Núñez.

El único gol del encuentro fue marcado por Gonzalo Javier Gamarra para el local.

Con este resultado, el equipo dirigido por Ezequiel Medrán quedó en la 15° posición de la zona B con 28 puntos, a 9 unidades de la zona de descenso y sin posibilidades de entrar al torneo Reducido.

Colón acumula 8 victorias, 4 empates y 17 derrotas con 21 goles a favor y 35 en contra.

Mirá tambiénSin ideas y sin corazón: Colón perdió 1-0 ante Defensores de Belgrano

Por el lado de los visitantes, este encuentro los deja 10° en la zona B con 38 puntos, a 7 unidades del reducido.

Tabla de posiciones

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Colón
Primera Nacional
Videos

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro