Así quedó la tabla de posiciones de la Primera Nacional tras la derrota de Colón ante Defensores de Belgrano

Colón perdió este lunes por la noche ante Defensores de Belgrano por 1 a 0 en el marco de la fecha 29 de la zona B de la Primera Nacional de fútbol de AFA.
El duelo se disputó desde las 19:10 horas en el estadio Juan Pasquale del barrio bonaerense de Núñez.
El único gol del encuentro fue marcado por Gonzalo Javier Gamarra para el local.
Con este resultado, el equipo dirigido por Ezequiel Medrán quedó en la 15° posición de la zona B con 28 puntos, a 9 unidades de la zona de descenso y sin posibilidades de entrar al torneo Reducido.
Colón acumula 8 victorias, 4 empates y 17 derrotas con 21 goles a favor y 35 en contra.
Por el lado de los visitantes, este encuentro los deja 10° en la zona B con 38 puntos, a 7 unidades del reducido.
