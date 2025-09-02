Con 17 derrotas

Colón no perdía tanto en un torneo desde 2013/14

Con la caída 1-0 ante Defensores, Colón llegó a 17 derrotas en la Primera Nacional 2025. Es su peor cifra de un mismo torneo desde la temporada 2013/14 de Primera, cuando cerró con 19 caídas (incluido el desempate por el descenso).