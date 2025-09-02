Colón no perdía tanto en un torneo desde 2013/14

Con la caída 1-0 ante Defensores, Colón llegó a 17 derrotas en la Primera Nacional 2025. Es su peor cifra de un mismo torneo desde la temporada 2013/14 de Primera, cuando cerró con 19 caídas (incluido el desempate por el descenso).
Colón se acostumbró a no sumar. Foto: Juan Manuel Foglia
Colón atraviesa un curso para el olvido. La derrota en el Bajo Belgrano elevó a 17 las caídas del equipo en el torneo actual, una marca que no alcanzaba desde 2013/14 en la máxima categoría, cuando completó 39 partidos con 19 derrotas, contando el desempate perdido ante Atlético de Rafaela.
Colón no para de perder. Foto: Juan Manuel Foglia
El último “17” había sido en 2010/11
Si el corte se hace en registros exactos de 17 caídas dentro de un único torneo, el antecedente inmediato es la Primera División 2010/11, cuando Colón terminó con 38 PJ y 17 derrotas. Aquella campaña ya asomaba como un aviso de lo que ocurriría algunos años después.
Colón no perdía 17 veces desde la 2010/11. Foto: Pablo Aguirre
El piso histórico en AFA
Mirando más atrás, el registro extremo de derrotas en un torneo fue en la Primera B de 1959, con 21 en 34 fechas.
Hoy, el Sabalero queda a cinco jornadas de cerrar un campeonato que, en números, se mete entre los más negativos de su historia reciente.
