En el Bajo Belgrano

Medrán: “¿Qué tenemos que hacer?, honrar a esta camiseta y a esta institución”

El entrenador sabalero habló de los dos goles de pelota quieta que le convirtieron, pidió estar “alertas” y no entrar en la desesperación. “Hay que sufrir lo que tengamos que sufrir y luego empezar a preparar el mejor partido contra Estudiantes de Río Cuarto”, señaló.