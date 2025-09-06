El CADU y Talleres se la hacen fácil a un Colón "casi" salvado

Para el lunes, salen varios. El equipo titular de Colón que jugó y perdió frente a Defensores de Belgrano en el Bajo. En medio de la crisis, con seis sin ganar, Ezequiel Medrán meterá mano y habrá modificaciones. Una a favor del Sabalero, antes de jugar: el CADU y Talleres de Escalada perdieron sus dos finales. Crédito: Juan Foglia