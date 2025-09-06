El CADU y Talleres se la hacen fácil a un Colón "casi" salvado
Los de Zárate fueron derrotados, sobre la hora, por el Deportivo Morón con un golazo. El rojiblanco de Escalada también perdió cuando se terminaba: Temperley le ganó 1 a 0 a Talleres. Colón juega este lunes a las 19.
Para el lunes, salen varios. El equipo titular de Colón que jugó y perdió frente a Defensores de Belgrano en el Bajo. En medio de la crisis, con seis sin ganar, Ezequiel Medrán meterá mano y habrá modificaciones. Una a favor del Sabalero, antes de jugar: el CADU y Talleres de Escalada perdieron sus dos finales. Crédito: Juan Foglia
Antes de jugar su partido del lunes, a las 19, frente al duro Estudiantes de Río Cuarto que dirige Iván Raúl Delfino, Colón recibió dos excelentes noticias: perdieron el CADU y Talleres de Remedios de Escalada, los dos equipos a los cuales el Sabalero deberá enfrentar todavía en estas fechas finales y que hoy están perdiendo la categoría. Para hacer cálculos, Colón está (sin jugar) a 9 del CADU y a 11 de Talleres, pero mientras a sus rivales le quedarán 12 puntos por jugar, el equipo de Medrán tiene 15 unidades en disputa. O sea, sin jugar y a pesar de su propia crisis (seis sin ganar, con cinco derrotas y un empate), Colón ya está casi salvado del riesgo descenso.
Además de lo matemático, fueron dos golpes anímicos muy grandes, ya que tanto el CADU con el encumbrado Morón como Talleres con el interesante Temperley fueron competitivos, jugaron de igual a igual y merecieron más. Pero los dos perdieron sobre la hora.
A la siesta del viernes, el Celeste cayó 1-0 como local ante el Gallito por la 30ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El partido se definió a los 38 minutos del ST, con una gran repentización de Elías Contreras para tomar de volea la pelota dentro del área tras un lateral desde el sector izquierdo del ataque visitante.
De esta manera, CADU se mantuvo en la línea de los 19 puntos y no pudo descontarle a Almirante Brown (26 unidades), que el lunes enfrentará a San Telmo con la oportunidad de sacarle 10 puntos de ventaja cuando resten 12 por jugar. En cambio, Morón se posicionó como escolta de Gimnasia de Jujuy, ubicándose tan solo un punto por debajo del líder de la Zona B. En la próxima fecha, Defensores Unidos se presentará en Caseros para medirse como visitante ante Estudiantes (BA).
Por la noche, en un partido de realidades opuestas, Temperley le ganó por 1-0 a Talleres de Remedios de Escalada con un gol agónico de Luciano Nieto por la fecha 30 de la Primera Nacional y otra vez se afianzó en zona de Reducido. Talleres, por su parte, quedó prácticamente condenado al descenso.
El Gasolero llegó a los 48 puntos con este triunfo y escaló al sexto puesto en la zona B. Con esto, se consolidó en zona de Reducido y le sacó una diferencia de seis puntos a Agropecuario, que marcha noveno y el domingo visitará a Central Norte, en Salta, lo que lo ilusiona de cara a lo que viene.
Sin tener su mejor partido, el equipo de Rubén Forestello cumplió su cometido y celebró con ganas esta trabajosa victoria ante un Talleres que parece destinado al descenso. Y es que cuando parecía que el Tallarín se llevaba un punto, la jerarquía de Temperley inclinó la balanza a favor del local y por eso los dirigidos por Jorge Vivaldo se fueron masticando bronca.
Y esa sensación es lógica. Con la derrota, agravó su presente, no pudo salir de los 17 puntos y se encuentra cada vez más complicado: Talleres está a nueve puntos de Almirante Brown (juega el lunes ante San Telmo, de local) con apenas 12 puntos en juego.
El trámite del partido marcaba que lo más justo hubiese sido un empate porque no hubo un dominador claro, tampoco demasiado trabajo para los arqueros, con un desarrollo chato y con pocas emociones. Sin embargo, una de las mayores cualidades de este Temperley es que nunca se da por vencido y eso lo ratificó esta noche, más allá de no haber jugado bien durante los 90 minutos.
En el momento más crítico, y cuando no había ideas, Luciano Nieto encontró una pelota en el borde del área grande a los 48 minutos del segundo tiempo y sacó un violento remate que se metió junto al palo para el 1-0 definitivo.
Así, con este gol, el equipo de Forestello consiguió un premio muy grande por lo que fue el desarrollo, ya que generó muy poco en ofensiva y sólo había puesto en aprietos al arquero Damián Tello con un cabezazo en el palo de Iván Peralta promediando el primer tiempo. Antes y después, poco y nada.
Lo de Talleres fue similar a lo del Gasolero, aunque consiguió marcar una pequeña superioridad en el inicio del complemento. De esa pequeña supremacía, llegaron las dos situaciones más claras que tuvo en el partido, primero en los pies de Martín Battallini y después en los de Gabriel Pinheiro, pero no las pudieron transformar en gol. Después, el partido se acható y en el final, Temperley dio el golpe gracias a la pegada de Nieto y cortó su sequía de triunfo para seguir soñando en grande en esta Primera Nacional.
Juega con los dos
El domingo 14 de septiembre, desde las 15.30, el Sabalero deberá visitar a Talleres en Remedios de Escalada, partido que deberá seguirse "por la plataforma" de TyC Sports. En la última fecha de la temporada, los primeros días de octubre, Colón cerrará el 2025 recibiendo al CADU de Zárate en el Cementerio de Elefantes.
