Así quedó la tabla de posiciones de la Primera Nacional tras la derrota de Colón ante Estudiantes de Río Cuarto

El Sabalero perdió 1-0 ante El Celeste este lunes por la noche como local.

Colón volvió a perder y no gana hace 6 fechas. Foto: Manuel Fabatia
 0:02
Por: 

Colón perdió este lunes por la noche ante Estudiantes de Río Cuarto por 1 a 0 en el marco de la fecha 30 de la zona B de la Primera Nacional de fútbol de AFA.

El duelo se disputó desde las 19:10 horas en el Estadio Brigadier General Estanislao López de Santa Fe.

Colón-Estudiantes Rio Cuarto | Fecha 30 Primera Nacional B. Foto: Manuel FabatiaColón no tiene respuestas. Foto: Manuel Fabatia

El único gol del encuentro fue marcado por Lucas González para el visitante.

Con este resultado, el equipo dirigido por Ezequiel Medrán quedó en la 16a posición de la zona B con 28 puntos, a 9 unidades de la zona de descenso y sin posibilidades de entrar al torneo Reducido.

Colón acumula 8 victorias, 4 empates y 18 derrotas con 21 goles a favor y 36 en contra.

Por el lado de los visitantes, este encuentro los deja 4º en la zona B con 53 puntos, a 3 unidades de la punta.

Colón-Estudiantes Rio Cuarto | Fecha 30 Primera Nacional B. Foto: Manuel FabatiaColón no tiene respuestas. Foto: Manuel Fabatia

Tabla de posiciones

Colón
Primera Nacional
