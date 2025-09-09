Así quedó la tabla de posiciones de la Primera Nacional tras la derrota de Colón ante Estudiantes de Río Cuarto

Colón perdió este lunes por la noche ante Estudiantes de Río Cuarto por 1 a 0 en el marco de la fecha 30 de la zona B de la Primera Nacional de fútbol de AFA.
El Sabalero perdió 1-0 ante El Celeste este lunes por la noche como local.
Colón perdió este lunes por la noche ante Estudiantes de Río Cuarto por 1 a 0 en el marco de la fecha 30 de la zona B de la Primera Nacional de fútbol de AFA.
El duelo se disputó desde las 19:10 horas en el Estadio Brigadier General Estanislao López de Santa Fe.
El único gol del encuentro fue marcado por Lucas González para el visitante.
Con este resultado, el equipo dirigido por Ezequiel Medrán quedó en la 16a posición de la zona B con 28 puntos, a 9 unidades de la zona de descenso y sin posibilidades de entrar al torneo Reducido.
Colón acumula 8 victorias, 4 empates y 18 derrotas con 21 goles a favor y 36 en contra.
Por el lado de los visitantes, este encuentro los deja 4º en la zona B con 53 puntos, a 3 unidades de la punta.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.