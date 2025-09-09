Alivio: faltan 12 por jugar y tiene luz de 9

Almirante lo pasó a un Colón que perdió más partidos que el CADU

La victoria de “La Fragata” lo dejó al Sabalero entre los tres peores de su zona: sólo supera a los dos que descienden. Con esta última derrota (número 18), perdió un partido más que los de Zárate (17). Una vergüenza la campaña.