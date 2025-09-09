Almirante lo pasó a un Colón que perdió más partidos que el CADU
La victoria de “La Fragata” lo dejó al Sabalero entre los tres peores de su zona: sólo supera a los dos que descienden. Con esta última derrota (número 18), perdió un partido más que los de Zárate (17). Una vergüenza la campaña.
Colón-Estudiantes Rio Cuarto | Fecha 30 Primera Nacional B. Foto: Manuel Fabatia
A pesar que todos lo ayudan, Colón no se ayuda. Las derrotas de CADU y Talleres de Escalada habían dejado “servido en bandeja” el momento de olvidarse de esa pesadilla de la parte baja. Sin embargo, una vez más, Colón volvió a perder. Y como casi al mismo tiempo, Almirante Brown le ganó a San Telmo (1 a 0 en Isidro Casanova), los de “La Fragata” lo superaron a Colón y lo mandaron como uno de los tres peores de la zona “B”. Increíble pero real.
De paso, la derrota número 18 de la temporada arroja otro dato alarmante: Colón pelea el descenso, con luz de 9 sobre 12 por jugar contra el CADU, pero ahora ya perdió más partidos que el equipo de la ciudad de Zárate.
Si bien Colón debe recibir al CADU en la última fecha, nadie quiere llegar a ese fin de semana de octubre con el agua al cuello. Este sábado, el CADU visita desde las 15.30 a Estudiantes de Caseros; el domingo, a las 15.30, Colón visitará a Talleres de Remedios de Escalada.
Colón-Estudiantes Rio Cuarto | Fecha 30 Primera Nacional B. Foto: Manuel Fabatia
Después, en las tres fechas finales, el Colón de Medrán deberá recibir a Morón, visitar a Estudiantes en el estadio Ciudad de Caseros y recibir al CADU. A los de Zárate le quedarán dos partidos seguidos de local: primero recibe a Nueva Chicago y después a Temperley, cerrando en la última como visitante del Sabalero en el Cementerio de los Elefantes.
