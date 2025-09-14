Colón visita a Talleres en Remedios Escalada: dónde verlo, horario y formaciones

Gonzalo Pereira (será su debut dirigiendo al Sabalero) es el elegido por la AFA para dirigir el encuentro entre Colón y Agropecuario. Estará acompañado por los jueces de línea Mariano Rossetti y Marcelo Errante; Julio Barraza será el cuarto árbitro.
Gonzalo Pereira, árbitro AFA. Foto: Gentileza
Como es normal en la Primera Nacional, el partido será transmitido por TyC Sports Play a partir de las 14:50hs.
Cómo llegan
Por el lado Sabalero; el plantel no tiene rumbo alguno y en su mayoría, no vestirán la camiseta de Colón el próximo año; Colón está 16 en el Grupo B con 28 puntos (8G-4E-18P). Ya nada puede tranquilizar a un público sabalero que tendrá que votar el 30 de noviembre a nuevas autoridades que intenten dar vuelta este papelón histórico.
Medrán, DT de Colón. Crédito: Carolina Niklison
En tanto, El Rojiblanco es otro desastre más. “Los dirigentes y la gente se sienten descendidos”, explicaron los colegas de Escalada a El Litoral hace unos días. Se encuentran últimos, con 17 puntos (4G-5E-21P)
Minuto a minuto
Domingo 14.09
14:44Colón busca ganar ante el último
El conjunto dirigido por Ezequiel Medrán tiene el desafío de sumar de a tres frente al último de la tabla.
La probable formación será: Giménez; Sánchez, Thaller, Ortiz y Castet; Jourdan, Garrido, Talpone y Barreto; Lago y Castro.
Domingo 14.09
14:09El Sabalero visita al Rojo de Escalada
