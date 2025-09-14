#HOY:

Colón visita a Talleres en Remedios Escalada: dónde verlo, horario y formaciones

El Sabalero y El Albirrojo se enfrentarán desde las 15:30hs por la Fecha 31 de la Primera Nacional en el Estadio Pablo Comelli. El partido será televisado por TyC Sports Play.

"Ya despidieron a los cancheros, no aciertan con el riego. Es un desastre”, comentan los colegas de Escalada.
 15:27
 / 
Por: 

El Colón de Medrán había parado la racha perdedora pero luego cayó contra Defensores y Estudiantes. Ahora tiene el desafío de sumar de a tres frente a un rival que está en las últimas pero en una cancha muy difícil como la de Talleres de Remedios Escalada (Estadio Pablo Comelli). El partido es correspondiente a la Fecha 31 de la Primera Nacional.

Gonzalo Pereira (será su debut dirigiendo al Sabalero) es el elegido por la AFA para dirigir el encuentro entre Colón y Agropecuario. Estará acompañado por los jueces de línea Mariano Rossetti y Marcelo Errante; Julio Barraza será el cuarto árbitro.

Gonzalo Pereira, árbitro AFA. Foto: GentilezaGonzalo Pereira, árbitro AFA. Foto: Gentileza

Como es normal en la Primera Nacional, el partido será transmitido por TyC Sports Play a partir de las 14:50hs.

Cómo llegan

Por el lado Sabalero; el plantel no tiene rumbo alguno y en su mayoría, no vestirán la camiseta de Colón el próximo año; Colón está 16 en el Grupo B con 28 puntos (8G-4E-18P). Ya nada puede tranquilizar a un público sabalero que tendrá que votar el 30 de noviembre a nuevas autoridades que intenten dar vuelta este papelón histórico.

Medrán, flamante DT de Colón. Crédito: Carolina NiklisonMedrán, DT de Colón. Crédito: Carolina Niklison

En tanto, El Rojiblanco es otro desastre más. “Los dirigentes y la gente se sienten descendidos”, explicaron los colegas de Escalada a El Litoral hace unos días. Se encuentran últimos, con 17 puntos (4G-5E-21P)

Minuto a minuto

Domingo 14.09

14:44 Colón busca ganar ante el último

El conjunto dirigido por Ezequiel Medrán tiene el desafío de sumar de a tres frente al último de la tabla.

La probable formación será: Giménez; Sánchez, Thaller, Ortiz y Castet; Jourdan, Garrido, Talpone y Barreto; Lago y Castro.

Domingo 14.09

14:09 El Sabalero visita al Rojo de Escalada

